Mondiale per Club, le pagelle di Real-Dortmund: Fran e Gonzalo Garcia velenosi, Mbappé è tornato

Brandt 5 - si piazza sulla trequarti per creare tra le linee, ma Tchouameni è attento e presidia la zona senza sbavature chiudendo gli spazi per le imbucate centrali. Tocca pochissimi palloni e quando ha l'occasione per andare al tiro è impreciso (18' st Duranville 5,5 - Kovac lo getta nella mischia per dare più rapidità alla manovra, ma non riesce a far saltare il banco e si infortuna a una spalla - 37' st Chukwuemeka sv)