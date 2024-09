Inghilterra, il nuovo ct Carsley non canta l'inno: i tifosi chiedono l'esonero

NATIONS LEAGUE

© Getty Images Lee Carsley, 40 volte capitano della nazionale irlandese in carriera, ha mantenuto la sua promessa di rimanere in silenzio durante l'inno inglese nella sua prima partita come manager ad interim della nazionale dei Tre Leoni ed è stato acclamato dai tifosi di casa all'Aviva Stadium di Dublino. Una scelta che ha scatenato una vera e propria bufera Oltremanica, dove i tabloid hanno attaccato senza mezzi termini il nuovo ct parlando di "tradimento" e di mancanza di rispetto verso l'Inghilterra e la sua tradizione e dove i tifosi hanno già iniziato a chiederne l'esonero.

Non è bastata la vittoria per 2-0 contro l'Irlanda all'esordio nella Nations League per attenuare le polemiche che continuano da giorni per la scelta della Federcalcio per il dopo Southgate e non sono bastate nemmeno le parole dello stesso ct, che ha spiegato che la sua scelta è stata dettata dal fatto di voler rimanere concentrato sulla partita piuttosto che sugli inni nazionali.

All'uscita dagli spogliatoi si è recato inizialmente nel dugout irlandese, poi si è diretto verso la panchina dell'Inghilterra con il suo staff tecnico accanto, mentre i giocatori venivano schierati in campo per gli inni inglese e irlandese. Tutti gli 11 giocatori della formazione titolare di Carsley per l'esordio in Nations League sono stati visti cantare il testo di God Save The King.

