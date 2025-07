Pentathlon: World Cup, Micheli in finale ad Alessandria d'Egitto

Sarà Roberto Micheli (Fiamme Oro) il terzo italiano in gara nell'atto conclusivo della Finale di World Cup 2025 di Pentathlon Moderno ad Alessandria D'Egitto. Dopo Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e Aurora Tognetti (Carabinieri), il pentatleta azzurro, campione italiano assoluto, ha superato in extremis la semifinale 'A' in una giornata davvero intensa e in parte sfortunata per la Nazionale italiana, e sarà dunque l'unico azzurro in gara domani nella finale maschile. Si sono fermati in semifinale, infatti, il bronzo olimpico, vincitore in Bulgaria e numero uno del Ranking Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), e il numero due Matteo Cicinelli (Carabinieri), vincitore al Cairo e secondo a Pazardzhik.