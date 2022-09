Inghilterra, Grealish: "La finale dell'Europeo è ancora nelle nostre teste"

VERSO ITALIA-INGHILTERRA

L'attaccante del Manchester City: "Giocheremo a San Siro, uno stadio iconico dove ho sempre pensato di voler giocare"

© Getty Images A due giorni dalla sfida di Nations League contro l'Italia, conferenza stampa per l'attaccante dell'Inghilterra Jack Grealish. "Sono passati 14-15 mesi dalla finale contro l'Italia, un match che ovviamente ha ancora un posto nelle nostre teste, tutti noi volevamo vincerla quella partita, ma resta comunque bellissimo raggiungere una finale di un torneo come l'Europeo - ha spiegato il calciatore del Manchester City -. Giocheremo a San Siro, uno stadio iconico dove ho sempre pensato di voler giocare o comunque andarci anche soltanto da tifoso, quindi sarà incredibile per me".

Gli inglesi sono ultimi nel girone e a rischio retrocessione nella Pool B. Il ct Southgate è stato messo in discussione per i recenti risultati. "Ha ricevuto critiche molto dure - ha aggiunto Grealish -. Abbiamo raggiunto la finale di Euro2020 l'anno scorso, poi c'è stata la sconfitta contro l'Ungheria, ma non perdevamo in 90 minuti dal novembre del 2020 contro il Belgio".

