Germania-Italia, le pagelle: difesa demolita e da horror, Kean e Raspadori salvano Spalletti

Donnarumma 4,5 - Qualsiasi intervento del portiere-capitano viene cancellato dall'incredibile errore commesso sul gol di Musiala, lasciando la porta sguarnita per protestare mentre la Germania batteva l'angolo. Ingenuità clamorosa, condivisa con i compagni di difesa che ancora una volta regalano su palla inattiva.

Gatti 5 - Tra i tre di difesa è l'unico "simil posizionato" sul gol clamoroso concesso a Musiala, ma non può di certo salvarsi dalla figuraccia della serata. Prende un giallo a metà primo tempo che ne condiziona la prestazione, tanto che Spalletti lo lascia negli spogliatoi all'intervallo. Dal 1' st Politano 5,5 - Riesce a fare meglio di Di Lorenzo a destra dando più spinta in fase offensiva, creando più occasioni per far tremare la difesa dei padroni di casa.

Buongiorno 5 - Sottovaluta la velocità di Kleindienst e perde il passo causando il rigore che apre le danze per i padroni di casa, poi avvia un vero e proprio duello con la punta che riesce ad avere la meglio sui contrasti aerei.

Bastoni 5 - In confusione, peggiore versione del difensore sicuro e fisico dell'Inter. Regala tanti palloni ai tedeschi, non è preciso negli interventi e nelle chiusure, si dimentica in marcatura Kleindienst affidandolo a Di Lorenzo nella rete del 3-0 e la frittata è fatta. Si assenta, in poche parole, proprio nel match in cui la sicurezza difensiva doveva essere il punto di partenza per una rimonta insperata.

Di Lorenzo 5,5 - Dal suo lato deve affrontare e contenere la corsa di Musiala e Mittelstadt e non sempre ci riesce. Come non riesce a contrastare Kleindienst nel tris dei tedeschi cercando di mettere una pezza dove Bastoni non c'è.

Barella 5,5 - Corre e cerca di giocare in velocità per evitare la pressione dei tedeschi, ma non è serata. Ruggisce su Musiala e Mittelstadt, ma non riesce a dare soluzioni e intensità alle ripartenze. Nella ripresa rientra in campo con un altro spirito, ma per l'Italia non cambia granché.

Ricci 5 - Sostituisce Rovella, ma non cambia il copione per la Nazionale che fatica a contenere i tedeschi a centrocampo. Pecca di lucidità e cattiveria, non riesce a mettere una pezza sugli errori dei suoi compagni. Dal 40' st Zaccagni sv

Tonali 5 - Quello di Dortmund è un lontano parente di quello visto a San Siro all'andata. Si perde tra le maglie del centrocampo dei tedeschi e non riesce con i movimenti a svincolarsi dalla marcatura di Stiller prima e Adeyemi poi. Quando però è libero si accende e costruisce linee di passaggio che aprono alle poche occasioni per gli azzurri. Dal 23' st Raspadori 6 - Entra e lascia subito il segno leggendo il movimento di Kean e disegnando un passaggio che fa male alla difesa dei tedeschi. Il rigore del pari sa di amaro in bocca, chissà se fosse entrato prima...

Udogie 5 - L'apporto a sinistra, sia in fase difensiva sia in quella offensiva, è quasi nullo. Spalletti contava sul suo ritmo e la sua corsa per cercare di fare male, ma quelle rare volta che riesce a fare il cambio passo non ha a chi dare il pallone.

Maldini 5 - Tra i due lì davanti è quello che si fa vedere di più e, conseguentemente, quello che sbaglia di più. Si incaponisce su alcuni palloni regalandoli ai padroni di casa, con Kimmich e Sané che sono ostacoli a volte insuperabili. Dal 1' st Frattesi 5,5 - Dà un po' più di verve e spessore al centrocampo, mette qualità e grinta, ma non basta per rimettere la gara in carreggiata.

Kean 6,5 - Non gli arriva un pallone pulito, ma non riesce neanche a farsi vedere più di tanto in avanti per dare profondità agli azzurri. Si perde tra le maglie di Tah e Rudiger e il suo peso offensivo e pressoché nullo nel primo tempo. Nella seconda frazione si accende e sfrutta il primo e unico errore di Kimmich per siglare il gol della bandiera. Il movimento sull'assist di Raspadori è perfetto e la doppietta accende le speranze azzurre. Dal 40' st Lucca sv