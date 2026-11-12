Germania chiamata a reagire: Klopp cerca la svolta contro la Serbia. Torna Füllkrug
La Mannschaft si gioca una fetta importante della qualificazione ai quarti di Nations League contro una Serbia ricca di volti conosciuti in Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 20 alle 20:45
Woltemade e Klopp © afp
Venerdì 13 novembre, alle 20:45, la Germania di Klopp sfida la Serbia a Belgrado, partita che sarà trasmessa in diretta e in chiaro alle 20:45 su Canale 20. Una sfida che mette in palio punti pesantissimi per il cammino della Mannschaft, ancora alla ricerca della continuità necessaria per conquistare la qualificazione ai quarti di finale. L'avventura di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca, almeno per il momento, è stata piuttosto altalenante. Nelle prime quattro gare del girone 2 di Lega A sono arrivati un pareggio contro l'Olanda (1-1), una sconfitta e un successivo pareggio contro la Grecia, oltre all'unica vittoria conquistata proprio contro la Serbia, battuta 2-0 nella gara d'andata dello scorso ottobre. Un bilancio che lascia la Germania al 3° posto con 5 punti, a tre lunghezze da Olanda e Grecia, entrambe appaiate in vetta a quota otto.
La trasferta di Belgrado diventa dunque un appuntamento fondamentale. La Germania ha bisogno dei tre punti per continuare a inseguire il pass per la fase a eliminazione diretta, prima del confronto conclusivo contro l'Olanda, in programma lunedì 16 novembre a Berlino. Di fronte ci sarà una Serbia in grande difficoltà, ultima nel raggruppamento e ancora ferma a zero punti dopo quattro sconfitte consecutive. Una situazione che non deve però indurre la Mannschaft a sottovalutare l'impegno, soprattutto considerando il peso dell'ambiente e il valore degli avversari.
Füllkrug, ritorno da protagonista
La novità più interessante tra i convocati di Klopp è senza dubbio il ritorno di Niclas Füllkrug. L'attaccante, ex Milan e oggi in forza al Werder Brema, ritrova la nazionale tedesca dopo oltre un anno di assenza, premiato da un rendimento straordinario nel campionato tedesco. I numeri parlano chiaro: nove reti in otto presenze in Bundesliga, un bottino che lo vede in testa alla classifica marcatori davanti anche al pallone d'oro Harry Kane. Un rendimento che ha convinto l'ex tecnico del Liverpool a richiamarlo in Nazionale, nonostante i dubbi legati all'età (33 anni) e alle prospettive a lungo termine del reparto offensivo.
Il ritorno di Füllkrug rappresenta un'arma in più per una Germania che ha bisogno di ritrovare concretezza sotto porta. Resta da capire quale sarà il suo effettivo spazio nelle gerarchie del commissario tecnico. Kai Havertz parte infatti in vantaggio per il ruolo di centravanti, mentre alle sue spalle ci sarà Florian Wirtz. Klopp quindi che cambierà il modulo iniziale rispetto alla gara d'andata, dove aveva scelto di schierare due punte con l'attaccante dei Reds in coppia con Nick Woltemade. Il giocatore della Juventus slitterà probabilmente in panchina.
Mohya, la sorpresa della Germania
Nella lista dei convocati spicca anche Wael Mohya, centrocampista offensivo classe 2008 del Borussia Mönchengladbach, alla prima chiamata con la nazionale maggiore. Il diciassettenne, di origini marocchine, rappresenta uno dei prospetti più interessanti del calcio tedesco. Per la sfida contro la Serbia, tuttavia, Mohya non dovrebbe figurare tra i 23 giocatori inseriti nella lista gara, pur viaggiando con il resto della squadra. Una scelta che non cancella il valore della prima esperienza nel gruppo della nazionale maggiore.
A Belgrado la Germania deve dimostrare di aver assimilato le idee del nuovo ct e soprattutto di poter competere per un posto tra le migliori otto della competizione. La qualificazione resta ancora possibile, ma il margine di errore è ormai ridotto al minimo: non sono ammessi altri passi falsi.
Una sfida... Italiana
C'è anche un pizzico d'Italia nella notte di Belgrado. Serbia-Germania, infatti, promette di essere una sfida dal sapore decisamente familiare, vista la folta rappresentanza di volti che giocano o hanno giocato al nostro campionato. La Serbia, in particolare, sembra quasi una piccola colonia del calcio italiano: da Sergej Milinković-Savić a Dušan Vlahović, passando per l'ex Fiorentina Nikola Milenković, Terzić, Kostić, Samardžić e Luka Jović. Tra i nomi che richiamano il nostro campionato ci sono i fratelli Stanković. Filip non prenderà però parte ai due impegni di Nations League: il portiere, inizialmente convocato, è stato costretto a rinunciare alla chiamata per sottoporsi ad alcuni controlli medici programmati con il Venezia. Infine c'è anche il milanista Strahinja Pavlović. Insomma, una rimpatriata di volti noti della nostra Serie A.
Le probabili formazioni
SERBIA (4-4-2): Rosic; Simic, Sabic, Milenkovic, Erakovic; Dragojevic, Živkovic, Kostic, Samardzic; Cvetkovic, Jovic
GERMANIA (4-2-3-1): ter Stegen; Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown; Kimmich, Bischof; A. Pavlovic, Wirtz, Scherhant, Havertz