Germania chiamata a reagire: Klopp cerca la svolta contro la Serbia. Torna Füllkrug

Venerdì 13 novembre, alle 20:45, la Germania di Klopp sfida la Serbia a Belgrado, partita che sarà trasmessa in diretta e in chiaro alle 20:45 su Canale 20. Una sfida che mette in palio punti pesantissimi per il cammino della Mannschaft, ancora alla ricerca della continuità necessaria per conquistare la qualificazione ai quarti di finale. L'avventura di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca, almeno per il momento, è stata piuttosto altalenante. Nelle prime quattro gare del girone 2 di Lega A sono arrivati un pareggio contro l'Olanda (1-1), una sconfitta e un successivo pareggio contro la Grecia, oltre all'unica vittoria conquistata proprio contro la Serbia, battuta 2-0 nella gara d'andata dello scorso ottobre. Un bilancio che lascia la Germania al 3° posto con 5 punti, a tre lunghezze da Olanda e Grecia, entrambe appaiate in vetta a quota otto.