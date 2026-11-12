FORMULA 1

Racing Bulls conferma Lawson e Lindblad per il 2027

Il team di Faenza scioglie finalmente le riserve sui suoi piloti per la prossima stagione

di Stefano Gatti
12 Nov 2026 - 13:54
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Visa Cash App Racing Bulls di Formula Uno conferma Liam Lawson e Arvid Lindblad per il Campionato del Mondo FIA di Formula 1 del 2027. "Entrambi i piloti - recita il comunicato ufficiale del team-vivaio di Red Bull - hanno offerto ottime prestazioni durante tutta la stagione, contribuendo a quattro doppi punti consecutivi e aiutando la squadra a rafforzare la sua posizione nella lotta per un storico quinto posto nel Campionato Costruttori. Mantenere entrambi i piloti offre alla squadra una formazione solida mentre cerca di costruire sui progressi e portare questo slancio nel 2027".

Già scontata da tempo la conferma del rookie Lindblad, molto più sudata quella del neozelandese Lawson che - grazie ad una buonissima stagione - ha vinto lo spareggio con il lanciatissimo bulgaro Nikola Tsolov, attualmente secondo nel campionato di Formula 2 e candidato a vincerlo se il leader Rafael Camara (107 punti a 100) diserterà le ultime quattro gare di Losail e Abu Dhabi per concentrarsi sulla Formula Uno dopo il suo debutto nel recente Gran Premio del Brasile. In Red Bull insomma ha prevalso la linea... prudente, scegliendo di affiancare per un altro anno l'emergente Lindblad con un pilota ormai esperto, piuttosto che puntare due due giovani talento ma ancora a corto di esperienza.

ALAN PERMANE (Team Principal e Co-CEO di Sporting)

"Siamo felici di continuare con Liam e Arvid per il 2027. Entrambi hanno dimostrato il loro talento e potenziale durante tutta la stagione, e abbiamo visto i progressi che hanno fatto, sia individualmente che come coppia. Non ho dubbi che questa sia la migliore formazione di piloti per noi, caratterizata da una forte combinazione di esperienza e ambizione. Insieme, abbiamo una solida base per costruire sui progressi fatti quest'anno, continuare a spingerci avanti e compiere il prossimo passo verso il raggiungimento delle nostre ambizioni nel 2027."

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LIAM LAWSON

"Sono molto felice di continuare con Visa Cash App Racing Bulls il prossimo anno. Abbiamo avuto una stagione brillante insieme e il team ha lavorato duramente per mettere in pista una macchina veloce, sulla quale mi sono trovato benissimo. È una grande sensazione far parte di una stagione storica per la squadra mentre continuiamo la nostra lotta per la quinta posizione nel Campionato Costruttori. È una testimonianza del duro lavoro di tutti sia in pista che in fabbrica. Non vedo l'ora di portare avanti questo momento con Arvid fino al 2027. Stiamo costruendo qualcosa di super positivo e sono entusiasta di ciò che possiamo ancora realizzare insieme."

ARVID LINDBLAD

"Sono molto felice di continuare con Visa Cash App Racing Bulls nel 2027. Guardando indietro alla mia prima stagione in Formula Uno, è stato davvero un anno speciale, pieno di nuove esperienze e insegnamenti fin dal primo test precampionato. Vorrei ringraziare tutti in VCARB e Red Bull per la loro fiducia e il loro supporto. Sono incredibilmente grato a tutti i membri del team per il loro duro lavoro, l'impegno e la collaborazione durante tutta la stagione, e per le solide relazioni che abbiamo costruito lungo il percorso. Non vedo l'ora di iniziare il prossimo anno, costruendo tutto ciò che ho imparato durante la mia stagione da rookie. Si preannuncia un anno emozionante e non vedo l'ora di continuare a guidare al fianco di Liam."

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