Racing Bulls conferma Lawson e Lindblad per il 2027

"Siamo felici di continuare con Liam e Arvid per il 2027. Entrambi hanno dimostrato il loro talento e potenziale durante tutta la stagione, e abbiamo visto i progressi che hanno fatto, sia individualmente che come coppia. Non ho dubbi che questa sia la migliore formazione di piloti per noi, caratterizata da una forte combinazione di esperienza e ambizione. Insieme, abbiamo una solida base per costruire sui progressi fatti quest'anno, continuare a spingerci avanti e compiere il prossimo passo verso il raggiungimento delle nostre ambizioni nel 2027."