Francia, Deschamps: "Rabiot ci mancherà, ma vogliamo vincere la Nations League"

VERSO LA FINALE

Il ct dei Galletti: "Più responsabilità difensiva a Pogba, ci faremo trovare pronti"

Un'altra finale, questa volta per la Nations League. La Francia si appresta a vivere a San Siro l'ennesima sfida con un trofeo in palio nell'era Deschamps e contro i Galletti ci sarà la Spagna di Luis Enrique: "Vogliamo vincere noi, senza scuse - ha esordito alla vigilia il ct della Francia che dovrà fare a meno di Rabiot, positivo al Covid -. Sentiremo la sua mancanza, ma ho 21 giocatori a disposizione che si faranno trovare pronti. Pogba avrà più responsabilità difensive".

La Francia potrebbe anche schierarsi nuovamente con la difesa a tre: "Ho le mie idee e la mia filosofia di gioco - ha continuato Deschamps alla vigilia -, in attacco abbiamo tre giocatori pericolosi. Contro una squadra come la Spagna non mi aspetto molti spazi, soprattutto sugli esterni. Non cambieremo molto, ma anche se Rabiot non ci sarà avremo altri giocatori che possono occupare quella posizione e Pogba avrà più responsabilità difensive".

Il possesso palla è un'arma della Spagna: "Sappiamo che loro sono forti, ma possiamo pressarli. Hanno tante qualità come squadra, hanno ottimi giocatori a disposizione. Possono uscire facilmente dalla pressione, sanno come cavarsela in quelle situazioni. Dobbiamo cercare di non sprecare troppe energie. Domani comunque faremo di tutto per poter vincere questa partita".