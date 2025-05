Ciclismo, altra vittoria solitaria per Paula Blasi alla Pointe du Raz Ladies Classic

Ancora una vittoria solitaria per la giovane spagnola Paula Blasi, 22 anni, che oggi ha conquistato la Pointe du Raz Ladies Classic, gara di 143 km da Pointe du Raz a Plouhinec.



Gara all'attacco per le ragazze di UAE Team ADQ. Prima si è formato al comando un gruppo numeroso di fuggitive con dentro proprio Paula Blasi e l'italiana Sofia Bertizzolo. Poi sono rimaste in cinque a condurre la corsa.



Con la catalana Blasi c'erano Lauren Dickson (Handsling Alba Development Road Team), Anneke Dijkstra (VolkerWessels Women's Pro Cycling Team), Célia Gery (FDJ - Suez) e Sarah van Dam (Ceratizit Pro Cycling Team).



Le cinque hanno proseguito di comune accordo per diversi chilometri poi le ceneri si sono accese nel giro conclusivo. Lauren Dickson è andata all'attacco solitario. Blasi ha controllato la situazione e poi a pochi chilometri dall'arrivo, in un tratto di falsopiano, ha sferrato il suo contrattacco. La spagnola si è riportata sulla battistrada e poi la immediatamente staccata spingendo a tutta fino al traguardo dove ha potuto festeggiare la sua seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta lo scorso 25 aprile al Gran Premio della Liberazione di Roma.



Nella volata del gruppo coglie il decimo posto finale l'italiana Eleonora Gasparrini.



Paula Blasi ha detto: “Avevo rotto la ruota davanti in un incidente nel primo settore gravel e ho cercato di sopravvivere e poi all’uscita del settore ho aspettato la macchina per cambiare la bicicletta. Dopo un’ora ho avuto una foratura e ho dovuto di nuovo fermarmi per cambiare la ruota davanti e poi ho dovuto lavorare per rientrare nel gruppo. Poco dopo siamo entrati nel circuito finale con sei giri, ci sono stati diversi attacchi delle ragazze della FDJ e dopo tre o quattro attacchi consecutivi, è nata la fuga decisiva e mi sono trovata tra le cinque in testa alla corsa. Tutte eravamo interessate ad arrivare fino alla fine e abbiamo lavorato bene insieme. Poi ha attaccato una ragazza e quando ho pensato fosse il momento più opportuno mi sono riportato su di lei e poi a poco più di un chilometro e mezzo dall’arrivo me ne sono andata da sola su uno strappetto perché ho pensato che fosse il momento ideale per provare a fare qualcosa perché non volevo arrivare allo sprint e rischiare. Sono molto contenta di questa vittoria”.