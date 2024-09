Italia, Donnarumma verso la Francia: "Per me partita speciale, stimolante dopo la delusione europea"

VERSO FRANCIA-ITALIA

Il portiere azzurro alla vigilia di Francia-Italia di Nations League: "Parigi è la mia seconda casa, daremo tutto"

Gigio Donnarumma è pronto ad affrontare la Francia nel debutto azzurro in Nations League, un match per lui tutt'altro che banale: "Fa un bellissimo effetto giocare qui perché ho un rapporto speciale con Parigi, è la mia seconda casa - le parole del portiere dell'Italia alla vigilia della sfida -. Sarà una grande emozione, sarà una partita speciale, però domani c'è da dare il massimo. Sarà una sfida stimolante dopo una delusione come quella degli Europei, ma siamo pronti. Inizia un nuovo ciclo, c'è da lavorare, però vedo degli atteggiamenti giusti".

Di fronte, una delle nazionali più forti al mondo: "Se preferivo un avvio soft? No, sarà una sfida bellissima, bella da giocare, viviamo per giocare queste partite. Queste emozioni sono belle da vivere e va bene affrontare una squadra come la Francia. Domani ci sarà da battagliare, bisognerà dare tutto e fare le cose che abbiamo provato in allenamento".

Didier Deschamps ha tantissimi campioni a disposizione, alcuni dei quali Donnarumma li conosce bene, come Barcola e Mbappé. "Ho sentito alcuni di loro - ha ammesso il portiere azzurro -. Sono davvero forti, molto. Ho dato alcuni consigli ai miei compagni su come affrontarli, però sono imprevedibili e bisogna stare attenti alle varie situazioni, a gestire bene la partita, non lasciargli campo. Sono molto veloci e tecnici, per cui meno spazio gli lasci e meno ci sarà da correre all'indietro, l'importante è gestire bene la partita".

Infine, Donnarumma ha parlato di come ha ritrovato il gruppo azzurro: "Ho visto un gruppo molto unito, alcuni ragazzi nuovi che si sono integrati bene. C'è voglia di riprendere, c'è voglia di far bene, di far vedere che siamo una grande squadra, non siamo quelli dell'Europeo. Sono contento di essere tornato e sono contento di riprendere questo percorso".

