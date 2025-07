Mondiale per Club: iniziano le semifinali, c'è Fluminense-Chelsea

Il Mondiale per Club è giunto all'ultimo atto: le semifinali, al via stasera dalle 21 (diretta su Canale 5) con Fluminense-Chelsea. Una partita impronosticabile alla vigilia della competizione: merito soprattutto dei brasiliani guidati dal grande ex Thiago Silva, che sfida il suo passato per regalarsi l'ennesima impresa della sua carriera. I Blues, però, vogliono restare in corsa per un altro trofeo, dopo la Conference vinta a maggio.



Neanche i più ottimisti (e forse pazzi) avrebbero detto che, l'8 luglio alle 21 a New York, a cercare un posto nella finale del Mondiale per Club sarebbero state Fluminense e Chelsea. I brasiliani restano la più grande sorpresa della prima edizione con il format a 32 squadre: merito di una solidità e di un percorso che hanno reso il "Flu" una delle rivelazioni del 2025 e, tra le altre, a saperne qualcosa è pure l'Inter. Questo collettivo, guidato da un inossidabile Thiago Silva, ha saputo reggere il confronto con grandi squadre come il Dortmund e, pur rischiando in alcune circostanze con Mamelodi e Ulsan, è riuscito a compattarsi intorno all'esperienza del suo leader, avendo la meglio sui nerazzurri agli ottavi di finale e sull'Al Hilal di Simone Inzaghi ai quarti. Per cui, va bene definire sorpresa questo Fluminense, ma guai a dire che è immeritatamente in corsa per la finalissima.



Certo, il Chelsea rappresenterà un altro grande ostacolo, perché gli inglesi, nemmeno due mesi dopo la vittoria della Conference, hanno dimostrato di aver vissuto una grande stagione che sembrava culminare con la qualificazione alla Champions e con il successo per 4-1 in finale sul Betis. Invece, i Blues, guidati da Palmer ma anche trascinati dai nuovi acquisti come Delap (squalificato però in semifinale), sono riusciti a fare ancora meglio e sono ora a un passo dal giocarsi il titolo di campioni del Mondo. Scenario che forse sembrava pure più lontano dopo il ko per 3-1 con il Flamengo, ma da allora i londinesi di Maresca non hanno più sbagliato, superando l'Esperance ed eliminando il Benfica agli ottavi e lo scomodo Palmeiras ai quarti. Il sogno è ripetere una cavalcata, con le dovute proporzioni, simile a quell'inaspettata Champions vinta nel 2012 con Di Matteo.



Una partita certamente speciale per Thiago Silva, che con il Chelsea ha sollevato la seconda Coppa dei Campioni, quella del 2021, trionfando inoltre quell'anno anche nel Mondiale per Club e venendo infine eletto Mvp della competizione. Ma non ci sarà spazio per i sentimenti, almeno non dal fischio d'inizio in poi. Il brasiliano guiderà il Flu insieme all'eterno Fabio, pronto a difendere tra i pali, e a giocatori di qualità e sostanza come Freytes, Martinelli, Nonato e Arias, con la carta Hercules che dalla panchina ha fatto la differenza nella fase a eliminazione diretta. Il Chelsea, invece, punterà sul nuovo acquisto Joao Pedro (al posto di Delap), Palmer, e Neto. Preziosa carta da giocarsi in corso: Nicolas Jackson. Appuntamento alle 21 su Canale 5 per scoprire chi sarà la prima finalista del Mondiale per Club.