Italia, Acerbi: "C'è bisogno dei giovani, giusto un ricambio generazionale"

Francesco Acerbi, dopo il terzo posto in Nations League, indica la via che deve perseguire la Nazionale, anche se il messaggio sembra andare contro di lui visti i 35 anni compiuti: "Il ricambio generazionale? È giusto che sia così, i ragazzi giovani hanno voglia, vogliono emergere, c’è bisogno di loro". A tal proposito, il difensore dell'Inter fa i complimenti ad Alessandro Buongiorno, con cui ha fatto reparto contro l'Olanda: "Ha fatto un'ottima partita, è un ragazzo umile e bravissimo e si vede subito. Ha personalità, farà sicuramente strada, ha tutto per fare qualcosa di importante, alla fine dipenderà da lui".