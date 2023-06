Nations League, Olanda-Italia 2-3: gli azzurri chiudono al terzo posto

OLANDA-ITALIA 2-3

Dimarco e Frattesi la indirizzano nel primo tempo, poi tante emozioni nella ripresa con le reti di Bergwijn, Chiesa e Wijnaldum: seconda medaglia di bronzo consecutiva nella competizione

Paesi Bassi-Italia, le immagini del match















































L'Italia chiude al 3° posto la Nations League 2022-23. Gli azzurri battono 2-3 l'Olanda nella finalina di Enschede, conquistando la seconda medaglia di bronzo consecutiva dopo quella dell'edizione 2020-21. I ragazzi di Mancini indirizzano la sfida già nel primo tempo con le reti di Dimarco (6') e Frattesi (20'), nella ripresa incassano la reazione dei padroni di casa e il gol di Bergwijn (68'), ma pochi minuti dopo ci pensa il subentrato Chiesa (73') a chiudere i conti in contropiede. Inutile, al 90', la rete del romanista Wijnaldum, anche lui entrato dalla panchina.

Una bella reazione d'orgoglio e anche un'ottima prestazione sul piano del gioco, nonostante qualche ansia nel finale. Pur continuando a litigare con i gol degli attaccanti (ampiamente insufficiente la prova di Retegui), la Nazionale si toglie la soddisfazione di battere i padroni di casa nella finale 3°-4° posto, si gode le belle performance di alcuni degli innesti più recenti (Frattesi e Buongiorno su tutti) e mette le basi per l'autunno, quando ricomincerà l'assalto a Euro 2024. Macedonia del Nord e Ucraina le sfide in programma a settembre.

LA PARTITA

Gli azzurri partono forte e dopo 6' sono già avanti: Frattesi crossa per Retegui che liscia la rovesciata, il pallone arriva a Raspadori, l'attaccante del Napoli tocca con la suola per Dimarco che si inventa uno strepitoso esterno sinistro sul secondo palo su cui non può arrivare Bijlow. I padroni di casa provano a reagire, ma la difesa fa acqua da tutte le parti: al 20' Buongiorno pesca Dimarco completamente libero sulla sinistra, Gnonto è anticipato sul primo tentativo di conclusione, ma il rimpallo favorisce Frattesi che tutto solo batte ancora Bijlow per lo 0-2. Al 27' un caldissimo Dimarco va vicino allo 0-3 con un gran sinistro a giro dal limite, poi la partita cala un po' di ritmo. Poco prima dell'intervallo è Gakpo ad avere la grandissima chance di riaprirla, su un errore in uscita degli azzurri, ma l'attaccante del Liverpool spreca clamorosamente aprendo troppo il piattone a tu per tu con Donnarumma.

A inizio ripresa Koeman rivoluziona la squadra dandole un'impronta ultra-offensiva con gli inserimenti di Bergwijn, Wijnaldum e Weghorst. Dopo 2' ha ancora una grande chance Gakpo su lancio perfetto di Van Dijk, il 9 oranje sorprende Toloi, ma calcia addosso a Donnarumma da pochi passi. Col passare dei minuti gli azzurri vengono sempre più schiacciati verso la loro area, Mancini allora decide di cambiare gli esterni offensivi inserendo Chiesa e Zaniolo per provare a sfruttare gli spazi in contropiede. Al 68', però, la pressione olandese viene premiata: Bergwijn raccoglie un cross deviato, salta un ingenuo Dimarco e con un gran sinistro batte Donnarumma per l'1-2. L'Italia reagisce con grande lucidità, rialza il baricentro e al 73' trova il meritato 1-3: Frattesi avvia il contropiede pescando Chiesa in campo aperto, l'esterno supera in velocità Dumfries e col sinistro a incrociare batte per la terza volta Bijlow. Gli ultimi minuti sono un turbinio di emozioni, conditi da una buona dose di ansia per l'Italia: Weghorst si vede annullato il gol del 2-3 per fuorigioco, ma al 90' è Wijnaldum a ridare speranza agli oranje. Nei 9' minuti di recupero Pellegrini ha tempo di divorarsi il 2-4 in contropiede, mentre gli assalti finali dei padroni di casa non si tramutano in nulla di concreto.

LE PAGELLE

Gakpo 5 - A lungo fuori dai radar, quando riesce a liberarsi dalle marcature di Acerbi e Buongiorno si divora un paio di gol abbastanza clamorosi.

Geertruida 4,5 - Gioca in una posizione ibrida tra difesa e centrocampo, risultando poco efficace in entrambe le zone e lasciando voragini di campo agli azzurri. Ha anche la colpa di tenere in gioco Frattesi in occasione dello 0-2.

Bergwijn 6,5 - Il suo ingresso dona vivacità e imprevedibilità alla manovra olandese, ha il merito di provare a riaprire la partita con il gol del momentaneo 1-2.

Dimarco 7 - Nel primo tempo ci sono praterie sulla sinistra e lui ne approfitta segnando lo splendido gol del vantaggio e poi avviando anche l'azione del raddoppio. Va a terra troppo presto sul gol di Bergwijn, ma il giudizio positivo non cambia.

Retegui 5 - Prestazione generosa ma poco incisiva nel primo tempo, da dimenticare nella ripresa quando sbaglia tanto e non riesce mai a tenere palla per permettere alla squadra di allungarsi.

Frattesi 7 - Dopo lo sfortunato annullamento del gol con la Spagna trova la sua prima rete in maglia azzurra a coronamento di una prestazione a tutto tondo, in cui ha anche il merito di lanciare Chiesa per il gol che chiude i conti.

IL TABELLINO

Olanda-Italia 2-3

Paesi Bassi (4-3-3): Bijlow 5,5; Dumfries 5, Geertruida 4,5 (1' st Wijnaldum 6,5), Van Dijk 6, Aké 5,5; Wieffer 5 (32' st Veerman 6,5), De Jong 5,5, Simons 5,5 (18' st Koopmeiners 6); Malen 5 (1' st Bergwijn 6,5), Gakpo 5, Lang 5,5 (1' st Weghorst 5,5).

Ct: Koeman 5

Italia (4-3-3): Donnarumma 6; Toloi 6, Acerbi 6,5, Buongiorno 7, Dimarco 7 (29' st Spinazzola 6); Frattesi 7, Cristante 6, Verratti 6 (40' st Barella 6); Gnonto 5,5 (18' st Zaniolo 5,5), Retegui 5 (40' st Pellegrini 5,5), Raspadori 6 (18' st Chiesa 7).

Ct: Mancini 6,5

Arbitro: Nyberg

Marcatori: 6' Dimarco (I), 20' Frattesi (I), 23' st Bergwijn (PB), 27' st Chiesa (I), 45' st Wijnaldum (PB)

Ammoniti: Dimarco (I), Barella (I), Weghorst (PB), Acerbi (I)

Espulsi: