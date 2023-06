Nazionale, Mancini e il terzo posto in Nations League: "Indicazioni tutte buone"

QUI ITALIA

Il ct azzurro dopo la vittoria contro l'Olanda e il terzo posto in Nations League: "Vittoria importante, abbiamo soluzioni interessanti"

La Nazionale di Roberto Mancini ha chiuso al terzo posto la Nations League grazie al successo dell'Italia sull'Olanda per 3-2 a Enschede. L'ultimo atto stagionale degli azzurri ha portato in dote un successo importante, da settembre la testa sarà sulla qualificazione all'Europeo del 2024 in Germania: "Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo - ha commentato a caldo il ct Mancini -, poi nella ripresa siamo calati. In generale credo sia stata una buona prova e le indicazioni sono tutte buone, abbiamo soluzioni di gioco interessanti".

Nella stessa partita l'Italia ha provato due modi diversi di attaccare l'avversario, come ha spiegato proprio Mancini: "Con Chiesa e Zaniolo nel secondo tempo siamo diventati più forti fisicamente, mentre nel primo eravamo più leggeri, veloci e rapidi. Il centrocampo ha retto bene e la difesa ha combattuto, ma l'importante è stato vincere perché comunque è sempre una sfida che conta".

In gol, oltre a Chiesa, anche Dimarco e Frattesi nel primo tempo: "Quello di Dimarco è stato un gran gol. Anche Buongiorno ha fatto molto bene, lui è abituato a giocare a 3 dietro e spostarsi in linea a quattro non era facile. È stato molto bravo".