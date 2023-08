MotoGP: ufficiale l'addio di Zarco alla Ducati Pramac, nel suo futuro c'è la Honda

MOTOGP

Il rapporto tra il francese e il team italiano si chiuderà al termine della stagione 2023, nei prossimi giorni l'ufficialità del passaggio in LCR

© Getty Images È ufficiale: Johann Zarco saluterà il team Ducati Pramac al termine della stagione 2023. Dopo quattro anni (di cui tre nel team toscano) si chiuderà dunque l'avventura del pilota francese in sella a una Desmosedici: nel suo futuro c'è la Honda del team LCR, dove prenderà il posto di Alex Rins e con cui firmerà un contratto biennale che verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Il vuoto lasciato da Zarco potrebbe essere occupato da Marco Bezzecchi, a caccia di una Ducati factory come quella che il team Pramac avrà a disposizione nel 2024, oppure da Franco Morbidelli, fresco di annuncio di sperazione dalla Yamaha.

IL COMUNICATO PRAMAC

Le strade del Prima Pramac Team e Johann Zarco si separeranno al termine della stagione 2023. Dopo tre stagioni insieme, le strade di Johann Zarco e del Prima Pramac Team si separeranno alla fine di questo campionato. Dal 2021 ad oggi il pilota francese ha conquistato, insieme al team, 12 podi: 4 nel 2021, 4 nel 2022 e altri 4 nell’attuale stagione. Johann Zarco e Prima Pramac Team, insieme a Ducati Corse, si impegneranno sempre al massimo per ottenere i migliori risultati in tutte le gare restanti del campionato 2023, a partire dal GP di Catalunya in programma fra dieci giorni.

Paolo Campinoti (Prima Pramac Team Principal)

"Insieme a Johann abbiamo passato tre anni favolosi dove il team, anche grazie al suo grande talento, ha potuto fare uno step molto importante, che l’ha portato ad essere in questo momento il team leader del campionato MotoGP. Per questo motivo non posso che essere dispiaciuto per non averlo più nella nostra famiglia la prossima stagione ma gli auguro tutta la fortuna del mondo per il suo futuro. Adesso non posso far altro che ‘godermelo’ fine alla fine del campionato, aspettandomi ancora grandi cose da lui".

Gino Borsoi (Prima Pramac Team Manager)

"È stato un onore e un piacere aver potuto lavorare con un pilota e una persona come Johann e l’unico rimpianto che ho è che il lavoro iniziato quest’anno non possa proseguire anche nella prossima stagione. Ci sono ancora tante gare da qui a fine novembre, questa decisione non cambia l’obiettivo che ci siamo prefissati a inizio anno. Gli auguro un grosso in bocca al lupo per il suo futuro".

Johann Zarco (Prima Pramac Team Rider)

"Sono stato quattro anni con Ducati, di cui tre con il team Pramac, e sono molto contento di quello che abbiamo costruito e raggiunto insieme. Nel 2021 ho chiuso il mondiale al quinto posto ed è stato il mio miglior risultato di sempre in MotoGP, ma il mio obiettivo è fare ancora meglio quest’anno. Alla fine di questa stagione me ne andrò con il sorriso, perché il team e Ducati mi hanno dato tanto e insieme abbiamo lottato per cose veramente importanti. Il prossimo anno affronterò una nuova sfida ma adesso voglio concludere questo campionato con la mia squadra del miglior modo possibile. Ringrazio tutto il mio team, Ducati e tutte le persone che hanno lavorato insieme a me in questi anni passati insieme. L’obiettivo rimane quello di poter cantare la Marsigliese sul gradino più alto del podio insieme a Paolo Campinoti, che voglio ringraziare di cuore per tutto il supporto che mi ha dato fin dal primo giorno".