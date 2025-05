MotoGP Francia: Zarco trionfa nel caos, Marquez 2° allunga su Alex e Bagnaia

Johann Zarco ha vinto il GP di Francia e conquistato il suo primo successo stagionale in MotoGP, il secondo in carriera nella classe regina dopo Phillip Island 2023. Il pilota del team Honda LCR ha approfittato al massimo della confusione iniziale dovuta alle condizioni meteo instabili, è rimasto fedele alla scelta delle rain e questo gli ha permesso di condurre una gara in solitaria, tagliando il traguardo con oltre 21 secondi di vantaggio su Marc Marquez 2°. Lo spagnolo ha portato al traguardo la sua Ducati ufficiale senza correre rischi e ha allungato ulteriormente in classifica sul fratello Alex (ritirato dopo due cadute di fila a pochi giri dalla fine): sono ora 22 le lunghezze di distanza tra i due. Sul terzo gradino del podio uno splendido Fermin Aldeguer. Si è di fatto conclusa al primo giro la gara di Francesco Bagnaia, toccato da Bastianini e finito nella ghiaia, l'italiano ha chiuso 16° e perso ulteriore terreno in ottica iridata.