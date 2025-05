Il coach della Bertram commenta la vittoria nell'ultima di regular season con la Vanoli Cremona. “Siamo contenti di aver concluso la stagione con una vittoria, per quanto in una partita che in termini di classifica aveva un peso relativo ma che ci ha permesso di concludere con il 50% di successi il campionato. Complimenti a Cremona per la salvezza meritata sul campo. Sulla partita, è stata giocata in maniera seria da entrambe le squadre, c’è poco da dire”.