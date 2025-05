Marquez Sr: "Quando Quartararo è calato l'ho attaccato". Alex: "Ho perso la testa... del Mondiale"

"Che sensazione incredibile, è un sogno lottare con i più forti. È diverso partire davanti, poi in gara dai sempre tutto, indipendentemente dalla posizione in griglia. Sono molto contento. Sto andando bene già da Austin, è da allora che mi sento da top five. Siamo in anticipo sulla nostra tabella di marcia, prevedevamo di arrivare... qui intorno a metà campionato. Grazie al team Gresini, la mia squadra mi ha aiutato tanto. Ora mi serve un po' di esperienza in più per salire sul podio in modo regolare. Devo continuare a crescere".