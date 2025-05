Doppietta Marquez nella Sprint: Marc precede Alex, Aldeguer e Quartararo. Bagnaia subito ko

Ancora una doppietta targata Marquez nella Sprint Race di Le Mans. Ad imporsi, tornando in vetta al Mondiale, è Marc che infila al secondo tentativo Fabio Quartararo (scattato dalla pole) corso del sesto dei tredici giri in programma. Nella seconda metà della gara anche Alex e il suo compagno di squadra (nel team Gresini) e connazionale Fermin Aldeguer (al primo podio nella premier class) superano il Diablo francese che aveva fatto impazzire il pubblico di casa con la seconda pole position consecutiva. Doppietta Marquez quindi ma anche tripletta spagnola. Prosegue peggio di come era iniziato il weekend di Francesco Bagnaia, che scivola alla esse in salita all'inizio del secondo giro mentre si trovava in quarta posizione dopo aver superato Aldeguer nel corso del primo.