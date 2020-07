Valentino Rossi resta in MotoGP: firma con la Petronas per due stagioni dal 2021

MOTOGP

Dopo tanta attesa e dopo tanto silenzio, la MotoGP è pronta a tornare e lo farà con una notizia bomba: la leggenda continua! Secondo l'anticipazione che arriva dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Valentino Rossi firmerà con la Petronas per due stagioni dal 2021 (più opzione per il 2022) e l'annuncio dovrebbe arrivare a Jerez il 19 luglio. Il compagno di squadra del Dottore, che correrà fino a 43 anni, sarà il suo amico e allievo Franco Morbidelli.

I dubbi e le riflessioni di Valentino si sarebbero sciolti dunque a favore di una scelta un po' folle ma senza dubbio molto affascinante: continuare, ancora per tre stagioni compresa quella che sta iniziando, a correre in quella MotoGP di cui da molto tempo è il simbolo. Dopo aver ingaggiato Fabio Quartararo per il team ufficiale dal 2021, la Yamaha ha deciso di tenere da parte per Valentino proprio la M1 del francese e quindi il Dottore disporrà di una moto factory, ufficiale a tutti gli effetti.

La leggenda continua per davvero (anche se si attende ancora l'annuncio ufficiale) e in questi anni Valentino ha sicuramente due obiettivi: il record di vittorie mondiali di Giacomo Agostini, primo di tutti i tempi (servono 8 vittorie per raggiungerlo e 9 per batterlo) e ovviamente quel decimo Mondiale che sembrava vinto a due gare dalla fine del mondiale 2015 e che brucia ancora tantissimo. In bocca al lupo Dottorre!

Vedi anche Formula 1 F1, Alonso torna alla Renault per la stagione 2021