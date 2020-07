F1, Alonso torna alla Renault per la stagione 2021

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ora è ufficiale: il Team Renault DP di F1 è lieto di confermare che Fernando Alonso sarà al fianco di Esteban Ocon nella sua formazione di piloti per la stagione 2021".

Con 314 Gran Premi disputati, 32 vittorie e 97 podi, Alonso si unisce al Team Renault DP World F1 per le prossime stagioni.

"Dato il forte legame storico ed emotivo tra la squadra e il pilota spagnolo - Renault e Alonso hanno vinto due titoli Mondiali insieme nel 2005 e nel 2006 - questa decisione è sia audace che significativa per il futuro", si legge nel comunicato del team francese. Cyril Abiteboul, amministratore delegato di Renault Sport Racing, ha detto: "La firma di Fernando Alonso fa parte del piano del Gruppo Renault di continuare il suo impegno in F1 e di tornare ai vertici. La sua presenza nel nostro team è una risorsa formidabile a livello sportivo ma anche per il marchio a cui è molto legato. La sua esperienza e determinazione ci consentiranno di ottenere il meglio l'uno dall'altro per portare il team verso l'eccellenza richiesta dalla moderna Formula 1. Insieme a Esteban Ocon, la sua missione sarà di aiutare il Team Renault DP World F1 a prepararsi per la stagione 2022 nelle migliori condizioni possibili".