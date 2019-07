Valentino Rossi non molla, lo assicura papà Graziano: "Dategli due gare e torna sul podio"

Il giorno in cui Valentino Rossi dirà addio alle gare (quelle in MotoGP almeno) è ancora lontano. Ne è certo papà Graziano che dopo le voci su un possibile pensionamento del figlio circolate negli ultimi giorni, complice un momento non facile sotto il profilo dei risultati, ha detto la sua in una intervista a Il Giorno in cui ha assicurato che "Valentino ha la stessa voglia di imparare e di imporsi di quando era un ragazzino". Ma a 40 anni e con una vittoria che manca dal 2017, certi interrogativi sono comunque leciti. E la stagione attuale, e una Yamaha con cui il feeling e i risultati sono in caduta, hanno contribuito ad alimentarli: "Macché, solo questione di messa a punto della moto, piccole cose da sistemare. Dategli due gare e sarà di nuovo sul podio. Valentino è uno dei pochi che può tenere il passo di Marquez". Parola di papà: Graziano ha sentenziato, magari già a Brno capiremo se ha visto giusto.