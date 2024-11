Ufficiale: a Barcellona la sfida finale tra Martin e Bagnaia

"La MotoGP può ora confermare che il sipario del 2024 si terrà a Barcellona. Torneremo al Circuit de Barcelona-Catalunya, dove si deciderà il Campionato del Mondo, nelle date originali del finale di stagione: dal 15 al 17 novembre. Il Gran Premio si svolgerà in solidarietà con la Comunità Valenciana. L'evento era stato precedentemente programmato per svolgersi a Valencia prima delle devastanti inondazioni che hanno colpito così pesantemente la regione. Essendo l'ultimo Gran Premio della stagione, il contesto sportivo in cui si trova il campionato e l'impatto positivo che l'evento ha, lo dobbiamo ai nostri fans, al nostro paddock, allo sport e a Valencia per organizzare l'evento. Invece di correre a Valencia, la MotoGP correrà per Valencia, Per tutte le persone colpite e per l'intera Comunità Valenciana. La MotoGP ha fatto la richiesta alle autorità di correre a Barcellona perché era la scelta migliore possibile, l'opzione più semplice per gli appassionati che stavano già pianificando di assistere al finale di stagione della MotoGP. La posizione e il circuito sono anche la scelta più efficiente, fornendo un'alternativa quasi perfetta per il personale e la logistica. L'evento sarà organizzato dalla MotoGP e rimaniamo impegnati nella nostra missione di avere un impatto positivo sulle persone, sul luogo e sul pianeta ovunque corriamo. In questo caso, correre vicino alla Comunità Valenciana permetterà anche al paddock di metterlo in pratica in modo ancora più diretto. Maggiori informazioni per i fans che desiderano partecipare per vedere la lotta per il titolo del 2024 saranno condivise il prima possibile, così come le varie iniziative che si terranno durante il fine settimana per sostenere i soccorsi per Valencia. Unisciti a noi a Barcellona dal 15 al 17 novembre per un finale indimenticabile, correndo per Valencia".