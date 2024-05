MotoGP Catalogna: Bagnaia si riscatta, vittoria in fuga su Martin

gp catalogna

Il pilota italiano conquista la vittoria in Spagna dopo il bruciante ko in Sprint e accorcia sullo spagnolo nella corsa al titolo

MotoGP Catalogna, le immagini della gara











































1 di 23

In MotoGP è un super Francesco Bagnaia a conquistare il successo nel GP di Catalogna, sesta tappa stagionale del Motomondiale 2024. Partito dalla seconda casella in griglia, il pilota Ducati attende gli ultimi giri per superare Jorge Martin e andare in fuga, vincendo la gara al Montmelò davanti al leader del mondiale e a Marc Marquez. Un successo che permette all'italiano di accorciare il gap su Martin per la corsa al titolo, con Pecco ora a 39 punti dallo spagnolo. Aleix Espargaro, vincitore della Sprint, si accomoda ai piedi del podio.

Immenso Francesco Bagnaia, con una vittoria che dà morale al pilota italiano in un fine settimana che sembrava poter essere un altro gettone messo in tasca da Martin per il titolo iridato. Ma dopo la caduta in Sprint Race del sabato, con ko che ha fatto malissimo nel giro finale, Pecco ha rimesso insieme i cocci e studiato nei minimi dettagli una gara iniziata bene, gestita nella parte centrale e poi chiusa splendidamente. Reattivo al via con una buona partenza che gli ha permesso di stare avanti nei primi cinque giri, l'italiano si è poi messo a inseguire Martin e Acosta, ma una volta fiutata l'occasione non se l'è fatta sfuggire. Sfruttando lo scivolone di Acosta, caduto al sesto giro mentre si trovava secondo, Pecco si è messo a caccia di Martin riuscendo a recuperare il ritardo di oltre due secondi fino a sentire il calore del suo scarico. E sei giri dal termine, con tanta astuzia e voglia di riscatto, è arrivato il sorpasso decisivo che ha permesso a Bagnaia di mettersi davanti. Un sorpasso, in un momento di difficoltà di Martin, che ha portato Pecco a fuggire, chiudendo la gara con quasi due secondi di vantaggio sul leader del mondiale.

Alle loro spalle un'altra gara, con un duello tra Marc Marquez e Aleix Espargaro vinto dal Cannibale di Cervera per un terzo gradino del podio insperato prima del via del GP di Catalogna e un tris tutto Ducati al Montmelò. Alle spalle dell'Aprilia del vincitore della Sprint si piazza Fabio Di Giannantonio, con la sua Ducati del team VR46 che viene seguita dall'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, l'altra Ducati Gresini di Alex Marquez, la KTM di Binder, la Yamaha di Quartararo e l'altra Trackhouse di Aprilia di Oliveira.

A punti anche Marco Bezzecchi, seguito da Vinales e un super Acosta che nonostante la caduta ha ripreso in mano la sua KTM del team GasGas ricostruendo la gara dal penultimo posto fino al 13° finale davanti a Nakagami e Mir. Ancora una domenica complicata e da dimenticare per Marini, che ha chiuso 17° dietro a Zarco e davanti ai soli Enea Bastianini, Bradl e Alex Rins.