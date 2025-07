MotoGp: Jorge Martin torna in pista con l'Aprilia a Brno

Giovedì 17 luglio il campione del mondo in carica della classe regina, Jorge Martin, sarà protagonista di una conferenza stampa in programma alle 16:30. Verrà trasmessa in diretta da Brno sul canale YouTube della MotoGp. Lo spagnolo del team Aprilia Racing risponderà alle domande dei giornalisti prima di prendere il via al Gran Premio Tissot della Repubblica Ceca. Per lui sarà il secondo appuntamento di una stagione finora bersagliata dagli infortuni. Due nella fase pre campionato. Un altro durante il GP nel quale era rientrato, in Qatar, l'unico al quale ha partecipato finora. Il numero 1 si avvicina dunque al secondo rientro, sulla scia di un test svolto la settimana scorsa a Misano in sella alla RS-GP, concluso con sensazioni positive.