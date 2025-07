MotoGP Germania, Bagnaia: "Fare sempre terzo non basta, servono due o tre passi avanti"

Amarezza nelle parole di Marco Bezzecchi, caduto mentre era in seconda posizione: "Ho fatto un errore, altrimenti lì non cadi. Ho frenato un po' troppo dolcemente e non ho messo la moto in sovrasterzo, peccato perché ero veloce e non me lo aspettavo. Ero competitivo, stava andando tutto bene. Comunque siamo lì. In questo momento prevale la tristezza, ma un 40% di me cerca di tenere in conto tutti i lati positivi. Stiamo facendo un bel lavoro, eravamo lì davanti e questo è importante. Il team ha lavorato bene in tutte le aree, la stabilità specialmente è migliorata tanto".