Suzuki saluta la MotoGP, Suppo: "Decisione irreversibile, ma noi vogliamo vincere il mondiale"

ADDIO SUZUKI

Il team manager Suzuki carica l'ambiente dopo la notizia dell'addio al Motomondiale della casa nipponica

La notizia dell'addio alla MotoGP della Suzuki ha sconvolto il paddock e gli addetti ai lavori, con una scuderia rinomata e dalla storia vincente tra i motori che molla inaspettatamente. La conferma dello stop al termine della stagione 2022 è stato come un fulmine a ciel sereno anche per i dipendenti, col team manager Livio Suppo che ha sottolineato che la decisione è irreversibile: "Queste sono decisioni che sono state prese da figure al di sopra di noi". Getty Images

Nonostante la brutta notizia il team si è però unito più che mai, con l'obiettivo comune di salutare nel migliore dei modi: "Il nostro obiettivo è rimanere concentrati e vincere questo mondiale per salutare nel migliore dei modi. La moto va forte, i piloti vanno forte, questo gruppo di lavoro è il migliore che io abbia visto in 20 anni di permanenza in questo paddock”.