Spinta a un commissario dopo la caduta: Bezzecchi sospeso dal GP di Brno

GP della Repubblica Ceca a forte rischio per Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia è stato infatti sospeso in attesa dell'eventuale appello per aver spinto un commissario nel tentativo di recuperare la sua moto dopo una caduta nella Sprint: "Ai sensi dell'Articolo 3.8 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix, confermiamo la nostra decisione a seguito di un'audizione. Il 20 giugno 2026, alle ore 16:07:41, durante la Sprint MotoGP™ del MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA, a seguito di una caduta, ha spinto e colpito i commissari di pista che stavano cercando di recuperare la sua moto. Tale comportamento costituisce un'azione pregiudizievole per gli interessi dello sport e rappresenta pertanto una violazione di quanto previsto dall'Articolo 3.3.2.2 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix: "Qualsiasi atto corrotto o fraudolento, oppure qualsiasi azione pregiudizievole per gli interessi della manifestazione o dello sport, compiuta da una persona o da un gruppo di persone nel corso di un evento".