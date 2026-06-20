MOTOGP

Spinta a un commissario dopo la caduta: Bezzecchi sospeso dal GP di Brno

Ha violato l'articolo 3.8 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix

20 Giu 2026 - 20:15
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GP della Repubblica Ceca a forte rischio per Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia è stato infatti sospeso in attesa dell'eventuale appello per aver spinto un commissario nel tentativo di recuperare la sua moto dopo una caduta nella Sprint: "Ai sensi dell'Articolo 3.8 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix, confermiamo la nostra decisione a seguito di un'audizione. Il 20 giugno 2026, alle ore 16:07:41, durante la Sprint MotoGP™ del MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA, a seguito di una caduta, ha spinto e colpito i commissari di pista che stavano cercando di recuperare la sua moto. Tale comportamento costituisce un'azione pregiudizievole per gli interessi dello sport e rappresenta pertanto una violazione di quanto previsto dall'Articolo 3.3.2.2 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix: "Qualsiasi atto corrotto o fraudolento, oppure qualsiasi azione pregiudizievole per gli interessi della manifestazione o dello sport, compiuta da una persona o da un gruppo di persone nel corso di un evento".

Per le ragioni sopra esposte, il Collegio dei Commissari Sportivi FIM MotoGP™ (FIM MotoGP™ Stewards Panel) ha inflitto a Bezzecchi una sospensione dal MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA. (in conformità agli Articoli 3.2.1 e 3.3.2.3 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix).

Diritto di Appello

Ai sensi degli Articoli 3.7.2, 3.7.2.2 e 3.7.2.4 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix, Bezzecchi ha il diritto di presentare ricorso contro questa decisione del Collegio dei Commissari Sportivi FIM MotoGP™ dinanzi ai Commissari d'Appello della FIM (FIM Appeal Stewards). La dichiarazione di appello deve essere presentata entro 60 minuti dalla data e dall'ora della presente notifica e deve essere accompagnata da un deposito cauzionale di 1.320 €. Il ricorso può essere presentato tramite l'IRTA, che può anche predisporre la garanzia del pagamento del deposito cauzionale".

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