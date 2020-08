Rossi punta i 200 podi in MotoGP: "A Brno spingerò al 100%"

NUMERI DA FENOMENO

Valentino Rossi non molla e punta sempre in alto. Dopo aver conquistato il terzo posto nell'ultimo GP a Jerez, il nove volte campione del mondo è ora vicino al 200° podio nella classe regina. Il "Dottore" attualmente è a quota 199 per quanto riguarda i piazzamenti in top tre prima ai tempi della 500cc e poi nell'era del MotoGP. A un solo passo dal traguardo dei duecento. "Il podio a Jerez è stato un grande risultato e un'enorme emozione, ora a Brno spingerò al 100% per essere ancora competitivo e dare il massimo"., ha dichiarato Vale

Aggiungendo i suoi successi in tutte e tre le categorie, il pesarese ha accumulato un totale di 235 podi (21 podi in 250cc e altri 15 in 125cc). Numeri lontani anni luce dagli altri piloti in attività, che confermano la carriera straordinaria di Rossi. I più vicini sono Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, con rispettivamente 114 e 112 podi, mentre Marc Marquez (Repsol Honda Team) spinge da lontano trovandosi a 95, eguagliando Mick Doohan, un'altra leggenda della HRC.

E non è ancora finita per il Dottore, che già a Brno conta di arrotondare il suo palmares. "E' tempo di correre a Brno, che è sempre un posto speciale per me - ha speigato Valentino -. E' dove ho vinto per la prima volta in 125 nel 1996 ed è qualcosa di indimenticabile". "Di solito l'atmosfera qui è fantastica, ma sfortunatamente quest'anno non ci potranno essere i tifosi. Nonostante questo comunque resta una circuito fantastico. Cercherno di dare spettacolo per tutte le persone che ci guarderanno da casa".