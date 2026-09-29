VERSO MOTEGI

Riparte a Motegi la sfida a tre: Martin e Bezzecchi stringono d'assedio Marquez

A dominare in lungo e in largo la tappa giapponese del Mondiale era stato dodici mesi fa il ducatista Bagnaia

di Stefano Gatti
29 Set 2026 - 11:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

Con un bilancio nel recente Gran Premio d'Austria per entrambi migliore di quello del rivale per il titolo Marc Marquez, i due piloti Aprilia Racing Jorge Martin e Marco Bezzecchi affrontano - a partire dal Gran Premio del Giappone del prossimo weekend - una "manita" di gare overseas decisiva per le rispettive speranze iridate. Domenica 20 settembre a Spielberg il leader della classifica generale Martin ha collezionato 32 punti contro i 23 del compagno di squadra Bezzecchi e i "soli" 20 del Cannibale ducatista che non è riuscito a raggiungere il podio nelle due gare in programma e ha così dovuto restituire al connazionale la testa della classifica. Martin guida ora con 306 punti e un margine di soli dodici punti su Marquez (294) ma di quaranta due su Bezzecchi (264) che è ancora pienamente in corsa per il bottino grosso, dato che al termine del campionato mancano attualmente sette appuntamenti (e dodici gare).

Per Mart1nator (primo in Austria nella Sprint e secondo nel GP alle spalle del first time winner Pedro Acosta) l’obiettivo è la conferma della propria competitività in sella alla RS-GP26. Da parte sua, Marco Bezzecchi arriva a Motegi dopo un solido fine settimana in Austria, chiuso con due terzi posti. Il pilota italiano affronta la gara asiatica con fiducia e l’intento di continuare a lottare per le posizioni di vertice. 

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

Noto anche come Twin Ring Motegi, il Mobility Resort di Motegi presenta una configurazione “stop&go”, con pochi curvoni veloci e molte curve lente intervallate da rettilinei, che lo rende uno dei tracciati più impegnativi per i freni. Il layout si snoda in senso orario per uno sviluppo di quattro chilometri e ottocento metri, con un totale di quattordici curve: otto a destra e sei a sinistra. 

A dominare un Gran Premio del Giappone per lui (fortunatamente) in totale discontinuità con praticamente tutto il resto della stagione era stato l'anno scorso Francesco Bagnaia, vincitore dalla pole position sia della gara Sprint che del Gran Premio vero e proprio. Per il team ufficiale Aprilia si era trattato di un fine settimana parecchi sfortunato: clamoroso contatto al via della Sprint (e ritiro per entrambi) tra Bezzecchi e Martin, con frattura alla clavicola destra e forfait per Martin nel GP che Bezzecchi aveva chiuso ai piedi del podio.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

JORGE MARTIN

Inizia la tournée asiatica e ci arriviamo in un buon momento per noi. Stiamo lavorando molto bene come squadra e ringrazio Aprilia per il grande lavoro che sta svolgendo. Dobbiamo continuare su questa strada, mantenendo la costanza e rimanendo concentrati sui nostri obiettivi. Sono un grande estimatore di tutta la cultura asiatica e non vedo l’ora di correre davanti ai tifosi giapponesi. Inizia una fase molto importante del campionato".

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

MARCO BEZZECCHI

Sarà molto bello andare in Giappone, non vedo l'ora di incontrare tutti i tifosi. Motegi è una pista che mi piace molto, dove lo scorso anno siamo andati abbastanza bene. Il nostro obiettivo è fare un buon weekend e continuare con il lavoro che stiamo facendo.

motogp
aprilia
gp giappone
motegi
martin
sfida
tre
bezzecchi
marquez

Ultimi video

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

01:02
parata

La parata Moto Guzzi con Bezzecchi e Biaggi

06:57

Bagnaia: "Con Bezzecchi trovo un amico, vincere in Aprilia mi renderebbe completo"

07:48
ITW MARQUEZ PER SITO (COMPLETA) 07/07 SRV

Marc Marquez esclusivo: i nemici, i sogni, Messi, Pogacar, il fratello

00:54
La VR46 saluta Di Giannantonio con un video molto emozionante

Di Giannantonio saluta il team VR46 con le lacrime agli occhi

00:56
Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

01:26
DICH AGOSTINI PER SITO 16/6 DICH

Giacomo Agostini presenta il suo museo: "Tutte le mie emozioni sono qui"

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

02:19
DICH MARQUEZ MUGELLO 28/5 DICH

Marquez: "Voglio capire come va il braccio e come sto"

01:12
DICH BAGNAIA MUGELLO 28/5 DICH

Bagnaia: "Al Mugello per portare a termine la nostra crescita"

00:51
DICH BEZZECCHI CAPELLA 27/5 DICH OK

Bezzecchi si scalda in vista del Mugello: "Per me è una pista sempre speciale"

01:58
Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

02:20
DICH MARTIN 27/5 DICH

Martin non molla: "Voglio spingere sempre al massimo"

00:48
Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

I più visti di Motogp

MotoGP, svelato il calendario 2027: debuttano Buenos Aires e il cittadino di Adelaide

Bagnaia lancia la sua prima collezione digitale insieme a VR46 Metaverse e ItaliaNFT

Aleix Espargarò operato al braccio destro: "Ma sono pronto per correre"

Marquez, ultima chiamata per il titolo: "Sarà dura, ho pensato al ritiro"

Bastianini travolto da Marini: scapola rotta | "Tornerò più forte"

Follia Marquez, Oliveira travolto: "Colpa mia, l'importante è che stia bene"

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:07
Napoli: Comune mette 50 milioni per candidare il Maradona a Euro 2032
12:05
La Ferrari "puntella" Vasseur: "Abbiamo fiducia in lui e nelle nostre scelte"
12:01
Italia, Pio Esposito e il record azzurro: sul podio con Meazza e Rivera
1) CRISTIAN CHIVU: 43 partite (stagioni 2025/26 e 2026/27)
12:01
Chivu, il calendario è fitto ma è un assist per la fuga: ottobre non si può sbagliare
11:59
La BMW M5 con motore Volkswagen finisce all'asta