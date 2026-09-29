Riparte a Motegi la sfida a tre: Martin e Bezzecchi stringono d'assedio Marquez
A dominare in lungo e in largo la tappa giapponese del Mondiale era stato dodici mesi fa il ducatista Bagnaiadi Stefano Gatti
© Aprilia Racing Press Office
Con un bilancio nel recente Gran Premio d'Austria per entrambi migliore di quello del rivale per il titolo Marc Marquez, i due piloti Aprilia Racing Jorge Martin e Marco Bezzecchi affrontano - a partire dal Gran Premio del Giappone del prossimo weekend - una "manita" di gare overseas decisiva per le rispettive speranze iridate. Domenica 20 settembre a Spielberg il leader della classifica generale Martin ha collezionato 32 punti contro i 23 del compagno di squadra Bezzecchi e i "soli" 20 del Cannibale ducatista che non è riuscito a raggiungere il podio nelle due gare in programma e ha così dovuto restituire al connazionale la testa della classifica. Martin guida ora con 306 punti e un margine di soli dodici punti su Marquez (294) ma di quaranta due su Bezzecchi (264) che è ancora pienamente in corsa per il bottino grosso, dato che al termine del campionato mancano attualmente sette appuntamenti (e dodici gare).
Per Mart1nator (primo in Austria nella Sprint e secondo nel GP alle spalle del first time winner Pedro Acosta) l’obiettivo è la conferma della propria competitività in sella alla RS-GP26. Da parte sua, Marco Bezzecchi arriva a Motegi dopo un solido fine settimana in Austria, chiuso con due terzi posti. Il pilota italiano affronta la gara asiatica con fiducia e l’intento di continuare a lottare per le posizioni di vertice.
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Noto anche come Twin Ring Motegi, il Mobility Resort di Motegi presenta una configurazione “stop&go”, con pochi curvoni veloci e molte curve lente intervallate da rettilinei, che lo rende uno dei tracciati più impegnativi per i freni. Il layout si snoda in senso orario per uno sviluppo di quattro chilometri e ottocento metri, con un totale di quattordici curve: otto a destra e sei a sinistra.
A dominare un Gran Premio del Giappone per lui (fortunatamente) in totale discontinuità con praticamente tutto il resto della stagione era stato l'anno scorso Francesco Bagnaia, vincitore dalla pole position sia della gara Sprint che del Gran Premio vero e proprio. Per il team ufficiale Aprilia si era trattato di un fine settimana parecchi sfortunato: clamoroso contatto al via della Sprint (e ritiro per entrambi) tra Bezzecchi e Martin, con frattura alla clavicola destra e forfait per Martin nel GP che Bezzecchi aveva chiuso ai piedi del podio.
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JORGE MARTIN
Inizia la tournée asiatica e ci arriviamo in un buon momento per noi. Stiamo lavorando molto bene come squadra e ringrazio Aprilia per il grande lavoro che sta svolgendo. Dobbiamo continuare su questa strada, mantenendo la costanza e rimanendo concentrati sui nostri obiettivi. Sono un grande estimatore di tutta la cultura asiatica e non vedo l’ora di correre davanti ai tifosi giapponesi. Inizia una fase molto importante del campionato".
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MARCO BEZZECCHI
Sarà molto bello andare in Giappone, non vedo l'ora di incontrare tutti i tifosi. Motegi è una pista che mi piace molto, dove lo scorso anno siamo andati abbastanza bene. Il nostro obiettivo è fare un buon weekend e continuare con il lavoro che stiamo facendo.