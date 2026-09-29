Riparte a Motegi la sfida a tre: Martin e Bezzecchi stringono d'assedio Marquez

Con un bilancio nel recente Gran Premio d'Austria per entrambi migliore di quello del rivale per il titolo Marc Marquez, i due piloti Aprilia Racing Jorge Martin e Marco Bezzecchi affrontano - a partire dal Gran Premio del Giappone del prossimo weekend - una "manita" di gare overseas decisiva per le rispettive speranze iridate. Domenica 20 settembre a Spielberg il leader della classifica generale Martin ha collezionato 32 punti contro i 23 del compagno di squadra Bezzecchi e i "soli" 20 del Cannibale ducatista che non è riuscito a raggiungere il podio nelle due gare in programma e ha così dovuto restituire al connazionale la testa della classifica. Martin guida ora con 306 punti e un margine di soli dodici punti su Marquez (294) ma di quaranta due su Bezzecchi (264) che è ancora pienamente in corsa per il bottino grosso, dato che al termine del campionato mancano attualmente sette appuntamenti (e dodici gare).