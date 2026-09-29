La Ferrari "puntella" Vasseur: "Abbiamo fiducia in lui e nelle nostre scelte"

“Ci sono state parecchie speculazioni intorno alla Scuderia e alla sua leadership. Molti si saranno chiesti perché non abbiamo risposto prima: semplicemente perché speravamo che queste cose finissero. La posizione della Ferrari è chiara e non è cambiata. Ferrari ha fatto delle scelte e la fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci. Ferrari genera da sempre un interesse straordinario ed è anche un segno della forza di quello che rappresenta a livello mondiale. Siamo orgogliosi di questo, ma non vogliamo alimentare speculazioni o ipotesi che arrivano dall'esterno. Tutto questo rumore non aiuta. È anche nostro dovere cercare di permettere alla squadra di concentrarsi su quello che deve fare primariamente, cioè cercare di ottenere risultati in pista. In questo momento e in questo particolare momento, è davvero importante che il team rimanga unito e coeso, e che noi concentriamo tutta l'energia sul lavoro che ci aspetta. La Ferrari ha sempre suscitato un interesse straordinario, ed è naturale che molti professionisti aspirino a farne parte. Non intendiamo alimentare speculazioni o commenti su supposizioni provenienti dall'esterno dell'azienda, e non solo legate alla storia del signor Horner sul Times, ma in generale c'è molta speculazione su questo."