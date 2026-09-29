La Ferrari "puntella" Vasseur: "Abbiamo fiducia in lui e nelle nostre scelte"

La Ferrari reagisce ufficialmente alle voci riguardanti il futuro dell'attuale Team Principal Frederic Vasseur e in particolare alle indiscrezioni riguardanti i "segnali" inviati a Maranello attraverso la stampa britannica da parte di Christian Horner sul suo possibile interessamento alla posizione attualmente occupata dal top manager francese, alle prese con una stagione che dopo la pausa estiva (e dopo le vittorie di Lewis Hamilton a Barcellona la scorsa primavera a Barcellona e quella di inizio estate di Charles Leclerc a Silverstone) ha preso per la Scuderia una piaga largamente deludente. Questi i passaggi più significativi del punto stampa di martedì 29 settembre.
“Ci sono state parecchie speculazioni intorno alla Scuderia e alla sua leadership. Molti si saranno chiesti perché non abbiamo risposto prima: semplicemente perché speravamo che queste cose finissero. La posizione della Ferrari è chiara e non è cambiata. Ferrari ha fatto delle scelte e la fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci. Ferrari genera da sempre un interesse straordinario ed è anche un segno della forza di quello che rappresenta a livello mondiale. Siamo orgogliosi di questo, ma non vogliamo alimentare speculazioni o ipotesi che arrivano dall'esterno. Tutto questo rumore non aiuta. È anche nostro dovere cercare di permettere alla squadra di concentrarsi su quello che deve fare primariamente, cioè cercare di ottenere risultati in pista. In questo momento e in questo particolare momento, è davvero importante che il team rimanga unito e coeso, e che noi concentriamo tutta l'energia sul lavoro che ci aspetta. La Ferrari ha sempre suscitato un interesse straordinario, ed è naturale che molti professionisti aspirino a farne parte. Non intendiamo alimentare speculazioni o commenti su supposizioni provenienti dall'esterno dell'azienda, e non solo legate alla storia del signor Horner sul Times, ma in generale c'è molta speculazione su questo."