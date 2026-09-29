Stranezze

La BMW M5 con motore Volkswagen finisce all'asta

Questo prototipo è stato costruito per collaudare il motore W10 in fase di sviluppo presso Wolfsburg

di Redazione Drive Up
29 Set 2026 - 11:59
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Foto da web

© Foto da web

Una BMW M5 con un motore Volkswagen può sembrare un'assurdità, una provocazione o il progetto di un elaboratore dal gusto discutibile. Eppure, per mettere alla prova il progetto di un W10 aspirato, i tecnici di Wolfsburg, sotto la guida di Ferdinand Piech, hanno davvero acquistato la super berlina bavarese per utilizzarla come un laboratorio.
Valutare le prestazioni
Lo "scambio" avvenne nel 1999, quando Piech diede istruzioni di sostituire il V8 bavarese con il W10 aspirato. L'ingegnere, nipote di Ferdinand Porsche, era piuttosto "ossessionato" dall'architettura intrecciata a "W" per i suoi motori più prestazionali. Siccome il marchio (né tanto meno Audi) in quel periodo disponeva di un veicolo dove poter collaudare il nuovo progetto, si decise di acquistare l'M5: considerata il riferimento per le berline ad alte prestazioni
Analogica
A fine anni '90 le automobili erano già equipaggiate con i primi sistemi di assistenza alla guida. Una volta sostituito il motore, i tecnici Volkswagen "sabotarono" le centraline per escludere gli interventi più invasivi e garantirsi un controllo completo della vettura anche al limite. Piech decise però di conservare il cambio manuale a sei marce. Ne furono costruiti soltanto tre esemplari prima che il progetto fosse sospeso (ma il motore a "W" troverà poi posto su Bugatti, Audi e Volkswagen), uno di questi è finito all'asta. Il prezzo? Tra i 250 e i 350 mila euro.

Ti potrebbe interessare

videovideo
bmw
bmw m5
volkswagen
asta

Ultimi video

01:05
Praga Bohema

Praga Bohema

02:49
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

01:13
Ringo's Garage: Adamastor Furia, l'hypercar che punta al mondiale Endurance

Ringo's Garage: Adamastor Furia, l'hypercar che punta al mondiale Endurance

26:30
Puntata del 26 settembre #DriveUp

Puntata del 26 settembre #DriveUp

01:40
Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion

Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion

01:39
Brabus Bodo

Brabus Bodo

01:59
Nuova Skoda Peaq

Nuova Skoda Peaq

01:49
Bugatti Destrier, una vettura esclusiva dall'abitacolo lussuoso

Bugatti Destrier, una vettura esclusiva dall'abitacolo lussuoso

01:46
Ferrari Collectibles, al Flagship Store di Milano l'unione tra eccellenza motoristica e arte

Ferrari Collectibles, al Flagship Store di Milano l'unione tra eccellenza motoristica e arte

02:06
Leapmotor B03X, il perfetto equilibrio tra maneggevolezza e abitabilità

Leapmotor B03X, il perfetto equilibrio tra maneggevolezza e abitabilità

02:26
Skoda Epiq, un SUV completo dalle dimensioni compatte

Skoda Epiq, un SUV completo dalle dimensioni compatte

02:27
Toyota Yaris Cross, frontale rivoluzionato ed efficienza incrementata

Toyota Yaris Cross, frontale rivoluzionato ed efficienza incrementata

02:34
Dodge Charger arriva all'ottava generazione, versioni elettriche e nuovi accorgimenti

Dodge Charger arriva all'ottava generazione, versioni elettriche e nuovi accorgimenti

15:37
La puntata del 24 settembre #DriveUp

La puntata del 24 settembre #DriveUp

01:41
L'editoriale: il mercato italiano dell'auto e la sospensione del bollo

L'editoriale: il mercato italiano dell'auto e la sospensione del bollo

01:05
Praga Bohema

Praga Bohema

I più visti di Drive Up

La nuova supercar di Alex Del Piero

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Un concessionario Ford fermo negli anni '80

Maserati Gran Turismo, interventi estetici e aggiornamenti tecnologici

Maserati Gran Turismo, interventi estetici e aggiornamenti tecnologici

Eni blocca il prezzo della benzina

Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion

Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:07
Napoli: Comune mette 50 milioni per candidare il Maradona a Euro 2032
12:05
La Ferrari "puntella" Vasseur: "Abbiamo fiducia in lui e nelle nostre scelte"
12:01
Italia, Pio Esposito e il record azzurro: sul podio con Meazza e Rivera
1) CRISTIAN CHIVU: 43 partite (stagioni 2025/26 e 2026/27)
12:01
Chivu, il calendario è fitto ma è un assist per la fuga: ottobre non si può sbagliare
11:59
La BMW M5 con motore Volkswagen finisce all'asta