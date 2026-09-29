Napoli: Comune mette 50 milioni per candidare il Maradona a Euro 2032

Le risorse si aggiungono ai 150 già stanziati dalla Regione Campania

29 Set 2026 - 12:07
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Tutto pronto per la candidatura della città di Napoli con lo stadio Maradona per gli Europei di calcio del 2032. La Giunta comunale, su impulso del sindaco Gaetano Manfredi, nelle ultime ore ha autorizzato con una delibera apposita l'impiego di 50 milioni di euro, da risorse finanziarie comunali, per la riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. Tali risorse, in aggiunta a quelle stanziate dalla Regione Campania (150 milioni tramite il Cipess) garantiranno, si legge in una nota, la necessaria copertura economica dell'intervento, nel rispetto del cronoprogramma richiesto dalle autorità calcistiche. La Giunta aveva già approvato con distinti provvedimenti gli indirizzi per la progettazione dei lavori finalizzati alla riqualificazione e all'ammodernamento dello stadio. È dell'aprile 2026 la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e il Comune di Napoli per la realizzazione di interventi strategici per la città e per lo stadio Maradona. Ora si attende la conclusione dell'iter previsto da Figc e Uefa.

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