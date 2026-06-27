Raul Fernandez: "Ultimamente non credevo molto nelle Sprint..."

Era andata leggermente meglio a Pecco Bagnaia, prima che una penalizzazione lo retrocedesse alle spalle del compagno di team. "Sono stato fortunato perché in partenza è stato fatto tutto troppo al millesimo al semaforo e quando ho lasciato la frizione ero al limite del jump start. Appena ho lasciato si è impennata. Ho perso tempo nelle fasi iniziali e non riuscivo ad essere incisivo su Marc. Poi l'ho passato e sono andato su Martin. Vibrava davvero tanto, capiremo per domani, credo sia un tema. Il passo è buono. La partenza sarà cruciale, è più facile partire cosi, partono tutti bene. Sono contento perché riusciamo ad essere incisivi in frenata e ingresso, non riuscivo a esserlo su Martin per le vibrazioni. La scorsa settimana siamo riusciti a correggere, sappiamo dove andare e per domani un passo lo faremo, correremo con la media quindi sarà diverso. Le Aprilia ne hanno di più, soprattutto con gomma nuova. Retrocessione di una posizione? Qui è molto facile toccare il verde, l'ultimo giro si è piantato abbastanza alla 16 e 17, per non tamponarlo avevo più di metà gomma sul cordolo, infatti non mi aspettavo la penalità ma è arrivata".