MotoGP, doppietta Trackhouse nella Sprint di Assen: Fernandez trionfa davanti a Ogura

L’Aprilia si conferma nella Sprint di Assen, ma a dominare è la squadra non ufficiale di Trackhouse: doppietta con Fernandez davanti a Ogura. Pronti via e Martin si mette subito davanti, nonostante qualche scaramuccia con Ogura. Il pilota giapponese viene sorpassato poi anche da Fernandez e Di Giannantonio, ma dopo un paio di giri Jorge Martin va in crisi. Fernandez e Di Giannantonio provano a scappare via, con Ogura davanti alle due Aprilia ufficiali e le due Ducati ufficiali di Marquez e Bagnaia. Dopo metà gara le Ducati iniziano ad avere problemi di degrado gomma, mentre l’Aprilia resta costante: Ogura passa Di Giannantonio e le due Trackhouse volano in solitaria verso la doppietta. Bezzecchi, una volta liberatosi di Martin, prova a recuperare sul numero 49, ma non riesce a strappare il podio.