MOTOGP OLANDA

MotoGP, doppietta Trackhouse nella Sprint di Assen: Fernandez trionfa davanti a Ogura

Di Giannantonio completa il podio dietro alle due Aprilia non ufficiali: quarto Bezzecchi, Bagnaia penalizzato per track limits

27 Giu 2026 - 16:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 26
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Raul Fernandez domina la gara Sprint del Gran Premio d’Olanda di MotoGP ad Assen. Giornata storica per l’Aprilia Trackhouse, che centra anche il secondo posto con Ai Ogura. Terzo gradino del podio per Di Giannantonio, prima Ducati al traguardo. Quarto posto per Bezzecchi, davanti al suo compagno e poleman Jorge Martin. Sesta e settima posizione per le due Ducati ufficiali, Bagnaia precede un Marc Marquez tutt’altro che in spolvero, ma poi viene retrocesso di una posizione per track limits e chiude settimo.

L’Aprilia si conferma nella Sprint di Assen, ma a dominare è la squadra non ufficiale di Trackhouse: doppietta con Fernandez davanti a Ogura. Pronti via e Martin si mette subito davanti, nonostante qualche scaramuccia con Ogura. Il pilota giapponese viene sorpassato poi anche da Fernandez e Di Giannantonio, ma dopo un paio di giri Jorge Martin va in crisi. Fernandez e Di Giannantonio provano a scappare via, con Ogura davanti alle due Aprilia ufficiali e le due Ducati ufficiali di Marquez e Bagnaia. Dopo metà gara le Ducati iniziano ad avere problemi di degrado gomma, mentre l’Aprilia resta costante: Ogura passa Di Giannantonio e le due Trackhouse volano in solitaria verso la doppietta. Bezzecchi, una volta liberatosi di Martin, prova a recuperare sul numero 49, ma non riesce a strappare il podio.

Nel finale anche Bagnaia tenta l’attacco su Martin per la quinta piazza, anche lui senza successo, ma poi viene retrocesso anche alle spalle di Marquez a fine gara. Fernandez domina e vince, Ogura è ormai una certezza in seconda posizione. Un solidissimo Di Giannantonio completa il podio, davanti a Bezzecchi, Martin, Marquez e Bagnaia. Enea Bastianini, ottavo, è stata la miglior Ktm davanti a Pedro Acosta, protagonista di un lungo a inizio gara.

motogp
gp assen

Ultimi video

01:17
La MotoGp ad Austin

La MotoGp ad Austin

02:01
MCH MARQUEZ PROLUNGA CON DUCATI video libero da diritti MCH

Marquez, le prime parole dopo il rinnovo in Ducati

00:56
Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

01:26
DICH AGOSTINI PER SITO 16/6 DICH

Giacomo Agostini presenta il suo museo: "Tutte le mie emozioni sono qui"

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

02:19
DICH MARQUEZ MUGELLO 28/5 DICH

Marquez: "Voglio capire come va il braccio e come sto"

01:12
DICH BAGNAIA MUGELLO 28/5 DICH

Bagnaia: "Al Mugello per portare a termine la nostra crescita"

00:51
DICH BEZZECCHI CAPELLA 27/5 DICH OK

Bezzecchi si scalda in vista del Mugello: "Per me è una pista sempre speciale"

01:58
Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

02:20
DICH MARTIN 27/5 DICH

Martin non molla: "Voglio spingere sempre al massimo"

00:48
Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

00:42
Pasqua tra fenomeni

Pasqua tra fenomeni

01:24
MotoGp ad Austin

MotoGp ad Austin

01:17
La MotoGp ad Austin

La MotoGp ad Austin

I più visti di Motogp

Porte girevoli Ducati: addio a Bagnaia che va in Aprilia, arriva Pedro Acosta

Bagnaia saluta la Ducati: "Eri il mio sogno, sarai sempre parte di me. Ma mi serviva una nuova sfida"

Ufficiale: Bagnaia riparte dall'Aprilia con un contratto di quattro anni: "Volevo tanto questa sfida"

MCH MARQUEZ PROLUNGA CON DUCATI video libero da diritti MCH

Marquez, le prime parole dopo il rinnovo in Ducati

Bezzecchi il più veloce anche nelle pre-qualifiche, Bagnaia 5° davanti a Marc Marquez

Bezzecchi torna in pista con il miglior tempo nelle prime libere. Bagnaia secondo, caduta per Marquez

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:27
Russell in pole davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton, Antonelli chiude la seconda fila
17:27
Verstappen "regala" la pole a Russell
17:31
Affare Nico Paz, tutti i dettagli dell'accordo tra Como e Real Madrid
16:57
Barcellona, svelata l'alternativa a Julian Alvarez per l'attacco
16:50
Raul Fernandez: "Ultimamente non credevo molto nelle Sprint...". Di Giannantonio: "Limitato i danni contro queste Aprilia"