MotoGP, doppietta Trackhouse nella Sprint di Assen: Fernandez trionfa davanti a Ogura

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Raul Fernandez domina la gara Sprint del Gran Premio d’Olanda di MotoGP ad Assen. Giornata storica per l’Aprilia Trackhouse, che centra anche il secondo posto con Ai Ogura. Terzo gradino del podio per Di Giannantonio, prima Ducati al traguardo. Quarto posto per Bezzecchi, davanti al suo compagno e poleman Jorge Martin. Sesta e settima posizione per le due Ducati ufficiali, Bagnaia precede un Marc Marquez tutt’altro che in spolvero, ma poi viene retrocesso di una posizione per track limits e chiude settimo.
L’Aprilia si conferma nella Sprint di Assen, ma a dominare è la squadra non ufficiale di Trackhouse: doppietta con Fernandez davanti a Ogura. Pronti via e Martin si mette subito davanti, nonostante qualche scaramuccia con Ogura. Il pilota giapponese viene sorpassato poi anche da Fernandez e Di Giannantonio, ma dopo un paio di giri Jorge Martin va in crisi. Fernandez e Di Giannantonio provano a scappare via, con Ogura davanti alle due Aprilia ufficiali e le due Ducati ufficiali di Marquez e Bagnaia. Dopo metà gara le Ducati iniziano ad avere problemi di degrado gomma, mentre l’Aprilia resta costante: Ogura passa Di Giannantonio e le due Trackhouse volano in solitaria verso la doppietta. Bezzecchi, una volta liberatosi di Martin, prova a recuperare sul numero 49, ma non riesce a strappare il podio.
Nel finale anche Bagnaia tenta l’attacco su Martin per la quinta piazza, anche lui senza successo, ma poi viene retrocesso anche alle spalle di Marquez a fine gara. Fernandez domina e vince, Ogura è ormai una certezza in seconda posizione. Un solidissimo Di Giannantonio completa il podio, davanti a Bezzecchi, Martin, Marquez e Bagnaia. Enea Bastianini, ottavo, è stata la miglior Ktm davanti a Pedro Acosta, protagonista di un lungo a inizio gara.