Champions League, andata dei playoff: vincono Celtic e Bodo Glimt

Si conclude l'andata dei playoff per l'accesso al girone unico della prossima Champions League: nella serata di mercoledì spiccano le vittorie di Celtic e Bodo Glimt. Gli scozzesi ne fanno 3 al Lask e si lasciano guidare dalla splendida doppietta di Camilo Duran. Nessun problema anche per il Bodo Glimt, che vince 1-3 in casa del Nijmegen. Anche l'Hapoel Beer Sheva muove un piccolo passo verso la qualificazione battendo 2-1 il Sabah. Pareggiano 1-1 Slovan Bratislava e Celje. Le gare di ritorno sono in programma martedì 25 agosto.