Quartararo si frattura la mano con il motocross

DISAVVENTURA

Il francese della Yamaha cade in allenamento: "Non serve operarsi, ora devo recuperare"

Non si chiude nel migliore dei modi il 2022 di Fabio Quartararo. Dopo aver perso il titolo della MotoGP contro Bagnaia e la Ducati, il francese si è procurato una piccola frattura alla mano sinistra mentre si allenava su una pista da motocross. Niente di grave per lui, che avrà bisogno solo di un po' di tempo per recuperare.

Vedi anche Motogp Ducati, tutto pronto a Bologna per la grande festa in rosso "Sono caduto durante un allenamento in motocross - ha scritto sui suoi profili social mostrandosi con la maglia di Cristiano Ronaldo juventino alle sue spalle- e ho sofferto una piccola frattura alla mano sinistra. Non serve operarsi, ora è tempo di recuperare". La sua presenza ai test di inizio febbraio a Sepang non è insomma a rischio.