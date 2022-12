Ducati, tutto pronto a Bologna per la grande festa in rosso

IN PIAZZA MAGGIORE

Il 15 dicembre l'evento Campioni in Piazza² con Bagnaia e Bautista grandi protagonisti

© ufficio-stampa Manca poco più di una settimana a Campioni in Piazza², l'evento nel cuore di Bologna aperto e gratuito per tutti gli appassionati, che il 15 dicembre colorerà di rosso Piazza Maggiore. L'occasione per rivivere e celebrare insieme l'indimenticabile stagione sportiva appena trascorsa e le straordinarie vittorie ottenute da Ducati nei campionati di MotoGP e Superbike. Il programma ufficiale dell'evento è stato presentato durante la conferenza stampa tenutasi a Palazzo D'Accursio, uno dei luoghi più suggestivi di Piazza Maggiore nonché sede del Comune di Bologna. Sono intervenuti in conferenza Claudio Domenicali, amministratore delegato Ducati e Matteo Lepore, sindaco di Bologna, per raccontare il programma dell'evento e la partecipazione del territorio nelle celebrazioni che avranno tra i protagonisti nomi e personaggi italiani amici di Ducati e della città di Bologna.

© ufficio-stampa

"Dopo la doppia vittoria nel Campionato MotoGP e in quello Superbike non potevamo che festeggiare in grande con un evento aperto a tutti gli appassionati -dice, ad Ducati - . Campioni in Piazza² sarà prima di tutto un momento di festa e condivisione. La scelta di fare l'evento a Bologna e' venuta in molto naturale, questa è la città in cui Ducati è nata e il legame con il territorio è per noi un grande valore aggiunto. Siamo sicuri che tutti i cittadini di Bologna, e non solo, vorranno unirsi a noi per festeggiare gli obiettivi raggiunti da un'azienda che ha qui le sue radici ma è fiera ambasciatrice del Made in Italy nel mondo". La festa di giovedì 15 dicembre coinvolgerà primi fra tutti i protagonisti indiscussi della stagione sportiva su due ruote:. Non mancheranno sul palco anche i volti del "dietro le quinte" che gli appassionati hanno imparato a conoscere nelle dirette dai box Ducati: Luigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti, Davide Tardozzi e Serafino Foti.

Vedi anche Motogp Viegas: "Sei Ducati e quattro Yamaha nel 2024, VR46 potrebbe avere le M1" Nel programma non manca il divertimento, con le battute del romagnolo e appassionato ducatista Giuseppe Giacobazzi che è pronto a far ridere i fan di tutte le eta'. L'attore e doppiatore Luca Ward accompagnerà i partecipanti in un viaggio dentro la storia di Ducati. L'intrattenimento musicale si apre con un DJ-set di Fresco, DJ e produttore discografico noto per le sue collaborazioni con Jovanotti, per passare poi alle note della chitarra del bolognese Federico Poggipollini. A seguire nella serata ci sarà il concerto di J-Ax, il rapper, che ha appena annunciato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, farà ballare il pubblico su un medley delle sue canzoni piu' famose.

Per festeggiare questo grande traguardo, Ducati ha preparato una sorpresa per i ducatisti più appassionati, che verrà svelata direttamente dal palco di Piazza Maggiore. L'evento è aperto e gratuito per tutti gli appassionati che vorranno festeggiare insieme a Ducati. L'intrattenimento sul palco inizierà dalle 20.00 e si concluderà intorno alle 22.30. A chiudere lo spettacolo uno scenografico show pirotecnico.

© ufficio-stampa

Per tutti gli appassionati che vorranno fare un'immersione nel mondo Ducati, nella giornata della festa i turni di visita nella fabbrica di Borgo Panigale saranno intensificati, con visite in partenza ogni 15 minuti tra le 9:15 e le 11:30 e tra le 13:45 e le 16:00. Per assicurarsi il posto per la visita nell'orario desiderato, sono suggeriti la prenotazione e l'acquisto del biglietto online. Il Museo Ducati sarà aperto come di consueto dalle 9:00 alle 18:00.