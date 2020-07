Quartararo in pole per il secondo Gp, Marquez  abbandona l'impresa rientro

QUALIFICHE

Fabio Quartararo mette a segno la pole postion per il Gran Premio di Andalusia, mentre Marc Marquez rinuncia a proseguire il weekend di gara. Il giovanissimo pilota Yamaha punta dritto al bis della vittoria di domenica scorsa. Al suo fianco avrà il compagno di marca Maverick Vinales ed il nostro Francesco Bagnaia con la Ducati Pramac. Ottima qualifica per Valentino Rossi (quarto), Miguel Oliveira (quinto) e Franco Morbidelli (quinto), gli ultimi due arrivato dal Q2. MotoGP, ancora pole per Quartararo ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Pole position-bis per Fabio Quartararo a Jerez de la Frontera. Sette giorni dopo quella del GP di Spagna, il giovanissimo francese ha messo a segno anche quella per il GP di Andalusia in sella alla Yamaha Petronas e battendo per 95 millesimi di secondo Maverick Vinales in sella alla M1 del team ufficiale. Esattamente come era avvenuto sabato scorso. A Vinales è stato cancellato (per essere uscito con entrambe le ruote dalla pista) il giro che gli aveva consentito di scavalcare il rivale. Ad impedire alle moto giapponesi di occupare per intero la prima fila è stato Francesco Bagnaia che ha staccato il terzo tempo a soli 169 millesimi dalla pole, prestazione che gli ha permesso di stare davanti a Valentino Rossi. L'ottima performance d'assieme della Yamaha è confermata dal sesto tempo di Franco Morbidelli che (al pari di Miguel Oliveira, addirittura quinto con la KTM Tech3) è approdato al rush finale passando per il Q2. Turno che Marc Marquez (dopo aver affrontato solo pochi giri nelle prove libere), ha praticamente subito abbandonato, insieme al progetto di scendere in pista domani per provare a raggranellare qualche punto iridato, a soli sette giorni dalla caduta nel finale del GP di Spagna che gli è costata la frattura dell'omero del braccio destro.

Tre moto diverse al via dalla terza fila: sono l'altra Ducati Pramac di Jack Miller, la Honda LCR del giapponese Takaaki Nakagami e la KTM Factory del sudafricano Brad Binder. Bisogna scendere fino alla quarta invece per trovare la "migliore" delle Ducati ufficiali: è quella di Danilo Pertrucci, undicesimo (a 899 millesimi da Quartararo), preceduto da Joan Mir (Suzuki) e seguito da Pol Espargaro (KTM). Peggio è andata ad Andrea Dovizioso che non è riuscito a superare il "taglio" del Q2 e prenderà qundi il via del GP di Andalusia dalla quinta fila. Servirà una grande impresa, al forlivese, per provare a ripetere il podio di domenica scorsa ...! Sabato da dimenticare per il team ufficiale Honda che prenderà parte al GP con il solo Alex Marquez, finito a terra nel Q1 e autore dell'ultima prestazione