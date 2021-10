Qualifiche GP Emilia Romagna, Bagnaia: "Meritavamo pole". Marini: "Risultato grandioso"

MOTOGP EMILIA ROMAGNA

Tris Ducati in prima fila, per Bagnaia il sogno mondiale potrebbe prendere una piega favorevole

Ennesima pole position, la quarta di fila per Francesco Bagnaia che proverà a sfruttare la miglior posizione di partenza rispetto a Quartararo per mantenere vivo il sogno mondiale: "Non c'è niente da dire, sono molto contento di essere in pole qui. non è stato facile perché stamattina andavo bene con l'usata e appena ho messo la nuova ho faticato tantissimo. Non sono riuscito ad entrare sin da subito bene, ma in queste condizioni ho provato a fare più giri possibili sulla gomma usata". Misano, lotta per il titolo Getty Images

"Fare il Q1 in queste condizioni aiuta tanto, ci meritavamo questa pole perché siamo veloci" ha commentato il pilota piemontese.

Al fianco di Pecco ci sarà il compagno di box Jack Miller: "Mi sono divertito tantissimo in queste qualifiche, la pista si gommava e migliorava giro dopo giro. ho perso un'opportunità all'ultimo, pensavo di avere qualcosa in più per migliorarmi ma non ci sono riuscito. Sono stato attento, ma vedere tre Ducati davanti a tutti è davvero bello. Speriamo di finire così anche domani".

Soddisfazione ed entusiasmo alle stelle per Luca Marini, alla prima volta in prima fila in carriera in MotoGP: "Grandissimo risultato, è stato un bel giro e ho cercato di cogliere l'occasione in queste condizioni difficili. La differenza tra le moto si assottiglia in queste situazioni, ma sono andato al limite e ho fatto la differenza. Oggi ho dato il massimo perché l'obiettivo era possibile, potevo rischiare qualcosa in più per prendere il tempo di Bagnaia. C'è molto da fare, ma voglio finire al meglio questa stagione per poi pensare alla prossima".