Pallanuoto, Mondiali: il Setterosa perde con l'Australia, 19-15

Prima sconfitta per il Setterosa ai Mondiali di pallanuoto in corso a Singapore. Le azzurre, dopo la vittoria in rimonta sulla Nuova Zelanda, sono state superate per 19-15 (4-3, 4-2, 6-4, 5-6) dall'Australia che va in testa al girone A a punteggio pieno. "Abbiamo sofferto tanto la loro fisicità ed i loro centri, soprattutto nella parte centrale del match, e quando ci siamo stretti di più abbiamo pagato le conclusioni dall'esterno - ha sottolineato il ct Carlo Silipo - Bene l'attacco in superiorità e la reazione nell'ultimo quarto. Da rivedere la difesa". Martedì la sfida contro Singapore.