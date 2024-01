Presentazioni MotoGP: Marquez "batte" Bagnaia, è già sfida!

MOTOGP

A cavallo del fine settimana il lancio del team Gresini di Marc Marquez e di quello Ducati factory con il bicampione del mondo Bagnaia

© Getty Images Le moto nere o camouflage stanno per diventare un pallido ricordo. Le tute anonime, i caschi così diversi da quelli "fantasia" (anche all'eccesso) della stagione di gare anche. Le prime dichiarazioni in punta di... lingua e l'intera modalità virgiliana "da color che son sospesi" (in attesa del liberi tutti del 31 dicembre) si apprestano ad andare in soffitta. Si ricomincia o quasi: è al via nel fine settimana il calendario delle presentazioni di piloti e squadre che daranno vita al Mondiale che scatta all'alba (ah no, al tramonto) del Gran Premio del Qatar del prossimo 10 marzo, preceduta da tra sessioni di test pre-campionato spalmate nel mese di febbraio: le prime due in Malesia, sulla pista di Losail che ospiterà poi l'esordio stagionale.

In attesa di tornare a farlo anche in pista, a tagliare per primo l'effimero traguardo degli svelamenti sarà il team Gresini che farà sfoggio sabato 20 gennaio a Riccione del proprio dream team formato dal neo e costoso acquisto Marc Marquez che raggiunge il fratello minore Alex nella squadra fondata dal due volte campione de mondo Fausto Gresini, nato proprio di questo tempi (il 23 gennaio) e scomparso a sessant'anni il 23 febbraio di tre anni fa.

Dalle coste dell'Adriatico al contesto alpino di Madonna di Campiglio per il lancio del Ducati Lenovo Team, in programma nella mattinata di lunedì 22 gennaio, nella cornice di "Campioni in pista", un appuntamento fisso nel calendario degli eventi invernali della località turistica del Trentino. Oltre alla livrea della GP24 affidata al due volte iridato Francesco Bagnaia e del confermato Enea Bastianini (all'alba di una stagione per lui molto delicata e decisiva), sarà svelata quella del team Aruba.it Racing Ducati per il Mondiale Superbike e quella del debuttante e attesissimo team Ducati Corse Off-Road.

Due giorni più tardi (mercoledì 24)sarà ancora Ducati: nel senso di Pertamina Enduro VR46 Racing Team che punta ad alzare ulteriormente l'asticella e per farlo punta in primo luogo su Marco Bezzecchi (a lungo in corsa per il titolo nel 2023 prima del calo finale causa - anche - infortunio del romagnolo in allenamento) e sul nuovo arrivato Fabio Di Giannantonio, reclutato grazie alla bellissima stagione tutta in crescendo del romano, in arrivo da Gresini. Sotto a chi tocca: venerdì 26 tutti gli occhi saranno per il nuovo team clienti Aprilia Trackhouse Racing. La squadra "italoamericana" nasce sulle ceneri RNF e conta su una formazione tutta iberica che affianca ancora all'esperto (e nel 2023 parecchio sfortunato) portoghese Miguel Oliveira l'emergente spagnolo Raul Fernandez. Il mese di gennaio si chiude con il lancio (lunedì 29) di GASGAS Factory Racing Tech, team che punta tutta sulla linea verde, affiancando al confermato Augusto Fernandez il "predestinato" Pedro Acosta, al via della sua quarta stagione nel Mondiale ma già due volte campione dl mondo: nel 021 con la Moto3., l'anno scorso nella Moto2.

Una settimana di pausa e poi sarà la volte di Monster Energy Yamaha MotoGP che - lunedì 5 febbraio - prova ad iniziare con il piede giusto l'ennesima stagione del rilancio e lo fa (verosimilmente a Sepang, dove il giorno dopo inizia la prima sessione di test dei piloti ufficiali) con un team ben assortito, nel quale Alex Rins (reduce da una stagione sfortunata con Honda LCR) punta a tornare stabilmente nelle posizioni che contano e Fabio Quartararo deve ugualmente ritrovare i "winning ways" persi di vista dopo il titolo iridao del 2021 e il duello con Bagnaia per buona parte del Mondiale di due anni fa.

Buona parte delle rimanenti squadra scoprirà le proprie carte nella settimana centrale del mese di febbraio, in avvicinamento alla terza ed ultima sessione di test precampionato in Qatar. Punta sulla linea della continuità Red Bull KTM Factory Racing che lunedì 12 presenta le moto destinate a Brad Binder e Jack Miller. Ventiquattro ore dopo (martedì 13) sarà la volta dell'inedita coppia di Repsol Honda Team, formata dal neoacquisto Luca Marini e da Joan Mir, campione del mondo 2020 della premier class. Ancora Honda giovedì 15 febbraio con il lancio Honda LCR. Lucio Cecchinello conferma l'inamovibile Takaaki Nakagami e dà il benvenuto a Johann Zarco, in arrivo da Prima Pramac Racing. La settimana... della moda si chiuderà domenica 18 con la passerella Aprilia Racing, in pista anche nel nuovo anno con il binomio tutto spagnolo Aleix Espargarò-Maverick Vinales, alla ricerca di performance e continuità dopo un 2023 buono ma inferiore alle ambizioni di... un anno fa di questi tempi.

Sarà a quel punto necessario attendere fino all'ultimo giorno di febbraio (giovedì 29, quasi sei settimane dopo il primo unveiling by Gresini) lo svelamento di Prima Pramac Racing (campione del mondo Team 2023) presentare i colori delle proprie Ducati, affidate al vicecampione del mondo Jorge Martin e ad Franco Morbidelli, probabilmente all'ultima grande chance della sua carriera.