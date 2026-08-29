Norris risponde a Verstappen: firma con la McLaren fino al 2030

A pochi giorni dal rinnovo record di Max Verstappen con la Red Bull, ecco la risposta di Lando Norris. Il campione del mondo in carica ha infatti firmato un nuovo contratto con la McLaren, che prevede il prolungamento fino al 2030. Inserita anche un'opzione pluriennale per estendere l'accordo oltre tale data. Un legame quello tra il pilota inglese e il team di Woking che va avanti dal 2017, quando Lando entrò a far parte del team attraverso il programma junior, ricoprendo inizialmente il ruolo di pilota collaudatore e al simulatore.
Promosso titolare nel 2019, da allora Norris ha disputato 163 Gran Premi con la scuderia, un record assoluto per un pilota McLaren. In questo periodo ha conquistato 18 pole position, 48 podi, 13 vittorie, due titoli mondiali costruttori e il titolo mondiale piloti.
© McLaren X
Questo rinnovo, annunciato personalmente da Lando alla squadra presso il McLaren Technology Centre durante l'evento annuale dedicato a famiglie e amici, garantisce ulteriore stabilità al team.
L'accordo segue il prolungamento del contratto di Oscar Piastri, avvenuto nel marzo dello scorso anno, e si aggiunge ai contratti a lungo termine firmati negli ultimi due anni dall'amministratore delegato Zak Brown e dal team principal Andrea Stella.
Oltre a confermare il suo futuro in McLaren per almeno i prossimi quattro anni, Lando riceverà in dono la MCL39, la vettura con cui ha gareggiato nella stagione 2025, culminata con la conquista del titolo mondiale. Questo regalo rappresenta una testimonianza duratura del suo contributo alla squadra, in particolare per il ruolo svolto nella conquista del secondo titolo costruttori consecutivo nel 2025 e per essere diventato il primo pilota McLaren a vincere il Mondiale di Formula 1 dal 2008.
"Questa squadra è casa mia e sono molto felice di firmare un nuovo contratto che mi permetterà di restare con il team almeno fino al 2030 – ha detto Norris - . Quando ho iniziato questo percorso nove anni fa, avevo ben chiari gli obiettivi che volevo raggiungere: riportare la McLaren davanti a tutti e vincere dei campionati. Abbiamo raggiunto questo obiettivo, ma vogliamo di più, vogliamo continuare a vincere e, come squadra, sappiamo di essere in grado di farcela. Non vedo l’ora di tornare in macchina a Monza e sono molto emozionato per ciò che ci riserva il futuro, sia per il resto di questa stagione sia per i prossimi anni".
"Lando è stato parte integrante del percorso e del successo della McLaren negli ultimi nove anni e siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con lui almeno fino al 2030. È un pilota eccezionale, che unisce una velocità naturale straordinaria a maturità, costanza e un forte impegno nei confronti della McLaren, ma soprattutto è una persona speciale, apprezzata da tutti i membri del team. Da quando è entrato a far parte della McLaren come parte del nostro programma junior, è cresciuto con noi e ha svolto un ruolo centrale nel riportare il team ai vertici della Formula 1. Questo rinnovo ci offre un'importante continuità e rafforza la nostra fiducia nella direzione che stiamo prendendo insieme. Con lui e Oscar, sappiamo di poter contare non solo su una delle partnership più solide, ma anche su uno dei team più uniti e coesi della Formula 1", le parole di Stella.