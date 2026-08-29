Norris risponde a Verstappen: firma con la McLaren fino al 2030

"Lando è stato parte integrante del percorso e del successo della McLaren negli ultimi nove anni e siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con lui almeno fino al 2030. È un pilota eccezionale, che unisce una velocità naturale straordinaria a maturità, costanza e un forte impegno nei confronti della McLaren, ma soprattutto è una persona speciale, apprezzata da tutti i membri del team. Da quando è entrato a far parte della McLaren come parte del nostro programma junior, è cresciuto con noi e ha svolto un ruolo centrale nel riportare il team ai vertici della Formula 1. Questo rinnovo ci offre un'importante continuità e rafforza la nostra fiducia nella direzione che stiamo prendendo insieme. Con lui e Oscar, sappiamo di poter contare non solo su una delle partnership più solide, ma anche su uno dei team più uniti e coesi della Formula 1", le parole di Stella.