Pioggia e stop anticipato nei test di Barcellona: Acosta il più veloce

Indicazioni positive anche dalle parole di Marco Bezzecchi (undicesimo), che ha fatto il punto sul lavoro svolto prima dello stop forzato: "Non siamo riusciti a completare il tutto ma abbiamo lavorato bene. Questi test sono sempre un'arma a doppio taglio, perché la pista è buona ed è difficile capire se le prestazioni siano migliori per le condizioni del tracciato o per le modifiche. In ogni caso abbiamo provato delle cose interessanti in termini di setting e di guida, per quel che abbiamo girato sono abbastanza contento".