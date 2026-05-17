Di Giannantonio: "Felice e preoccupato, spero che Alex stia bene"

Dal muretto dei box è arrivato anche l'entusiastico commento di Valentino Rossi, che non ha nascosto la forte tensione provata durante i vari stop: «Mamma mia che paura, è stata dura, è stato brutto». Il Dottore ha poi elogiato pubblicamente la reazione e la grinta del suo pilota con parole di grandissima stima: «Diggia è stato un animale, fortissimo a ritornare, era velocissimo e ha fatto tutti i sorpassi come doveva. Siamo molto fieri per tutto il team, una grandissima vittoria emozionante».