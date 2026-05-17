Di Giannantonio: "Felice e preoccupato, spero che Alex stia bene"

GP Catalogna: una gara "maledetta", gli incidenti di Marquez e Zarco
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Valentino Rossi applaude il suo pilota :" un animale"
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Il Gran Premio di Catalogna si chiude con il trionfo liberatorio di Fabio Di Giannantonio, capace di imporsi in una delle domeniche più tese e frammentate degli ultimi anni. Subito dopo il traguardo, i protagonisti hanno espresso il forte contrasto tra la gioia per il verdetto sportivo e la grande apprensione per i durissimi incidenti che hanno segnato la corsa.
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Il vincitore Fabio Di Giannantonio ha manifestato tutta la sua commozione, ammettendo le sue contrastanti sensazioni a caldo: «Felice e preoccupato per i piloti, spero che Alex stia bene e spero che tutti stiano bene». Il pilota italiano ha poi aggiunto un'analisi sul clima vissuto in pista: «Siamo in una situazione di pericolo, ma sono molto contento per me stesso perché cercavamo questo risultato da molto tempo».
Dal muretto dei box è arrivato anche l'entusiastico commento di Valentino Rossi, che non ha nascosto la forte tensione provata durante i vari stop: «Mamma mia che paura, è stata dura, è stato brutto». Il Dottore ha poi elogiato pubblicamente la reazione e la grinta del suo pilota con parole di grandissima stima: «Diggia è stato un animale, fortissimo a ritornare, era velocissimo e ha fatto tutti i sorpassi come doveva. Siamo molto fieri per tutto il team, una grandissima vittoria emozionante».