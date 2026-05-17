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Moto GP

GP Catalogna: una gara "maledetta", gli incidenti di Marquez e Zarco

La domenica del Montmeló è stata segnata da un livello di tensione altissimo, sfociato nei due terribili incidenti che hanno costretto la direzione gara a esporre per due volte la bandiera rossa. Il primo spaventoso impatto ha coinvolto Alex Marquez, che sul rettilineo principale ha centrato in pieno la KTM di Pedro Acosta, improvvisamente bloccata per un guasto meccanico: la Ducati del team Gresini è letteralmente volata via in pezzi, ma fortunatamente lo spagnolo è rimasto sempre cosciente durante i soccorsi in pista. Nemmeno il tempo di ripulire il tracciato che, alla seconda ripartenza, si è verificato un altro groviglio impressionante alla prima curva. Ad avere la peggio in questo secondo crash è stato Johann Zarco, rimasto agganciato alla moto di Pecco Bagnaia e successivamente trasferito in ospedale per accertamenti, in un pomeriggio ad altissimo rischio che ha decimato la griglia e messo a dura prova la sicurezza dei piloti

17 Mag 2026 - 15:54
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