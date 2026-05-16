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MotoGp, Alex Marquez vince la gara sprint a Catalunya

Lo spagnolo trionfa davanti ad Acosta e Di Giannantonio: sesto Bagnaia, nono Bezzecchi

16 Mag 2026 - 15:30
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© X | Jorge Martin 
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Alex Marquez si prende di forza la gara sprint del Gran Premio di Catalunya in MotoGp. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha la meglio sul poleman Pedro Acosta e su Fabio Di Giannantonio, che completano il podio. Sesta posizione in rimonta per Pecco Bagnaia, mentre Bezzecchi va in crisi nel finale e deve accontentarsi della nona posizione. Quarta caduta del weekend per Jorge Martin, che insegue ancora Bezzecchi di due punti nel Mondiale.

Zampata di Alex Marquez nella gara sprint di MotoGp a Catalunya, il ducatista del team Gresini beffa Acosta nei 12 giri del Gp di Spagna. Buona partenza di Zarco, che si mette subito davanti a Marquez ad insidiare Acosta in prima posizione. Mir e Binder escono di scena in curva 1, mentre Martin e Bezzecchi rosicchiano qualche posizione. Al terzo giro arriva il primo colpo di scena: quarta caduta del weekend per Martin, che abbandona la gara. Marquez attacca e sopravanza Acosta al quarto giro, mentre nella tornata successiva è il turno di Raul Fernandez. Al terzetto di testa in avanti si unisce anche Di Giannantonio, con Zarco e Bezzecchi ad inseguire un po’ più staccati. A quattro giri dalla fine torna a spingere invece Acosta: sorpassa Fernandez (poi sopravanzato anche da Di Giannantonio) e va all’inseguimento di Marquez, mentre Bagnaia, Morbidelli e Ogura nelle retrovie approfittano di un Bezzecchi un po’ in crisi. Nel finale Acosta ci prova, ma Alex Marquez di difende e va a vincere. Completa il podio Di Giannantonio, con Fernandez quarto e Zarco quinto. Poi la serie di italiani: Bagnaia in rimonta sesto, Morbidelli settimo, Bezzecchi nono e Bastianini decimo. Ottava posizione invece per Ogura. 

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