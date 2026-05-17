Moto GP

GP Catalogna: vince Di Giannantonio. Acosta cade all'ultimo giro

Dopo una serie di incidenti, a trionfare è il pilota italiano. Apprensione per Alex Marquez, trasportato in ospedale

di Tommaso Marcoli
17 Mag 2026 - 15:55
© Getty Images

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Il Gran Premio di Catalogna 2026 sul circuito del Montmeló va in archivio come una delle gare più caotiche, spezzettate e imprevedibili degli ultimi anni. In una domenica definita a più riprese maledetta, caratterizzata da ben due interruzioni e tre partenze totali a causa di paurosi incidenti, a svettare è stato un monumentale Fabio Di Giannantonio.
Incidente Marquez
La corsa è stata fortemente condizionata dalla tensione e dai colpi di scena fin dai primi minuti. Dopo una prima bandiera rossa causata dal terribile impatto ravvicinato tra Pedro Acosta e Alex Marquez, la seconda ripartenza ha regalato un altro momento da brividi alla prima curva. Un groviglio ha visto finire a terra Pecco Bagnaia, Luca Marini e Johann Zarco, costringendo i commissari a esporre nuovamente la bandiera rossa.
Ripartiti
Allo spegnimento definitivo dei semafori, la corsa ha vissuto l'ennesimo dramma sportivo con il contatto e il conseguente ritiro di Jorge Martin, toccatosi con Raul Fernandez mentre lottava nelle primissime posizioni. Da quel momento è salito in cattedra Di Giannantonio: mentre Bagnaia accusava un netto calo di performance con la gomma media, "Diggia" ha rotto gli indugi superando prima il campione del mondo in carica, poi la Honda di Joan Mir, fino a sferrare l'attacco decisivo su un generosissimo Pedro Acosta, quest'ultimo poi estromesso dal podio all'ultima curva a causa di un contatto ravvicinato con Ai Ogura.
Eroico
Sotto la bandiera a cacchi, Di Giannantonio ha celebrato una vittoria epica precedendo un sorprendente Joan Mir e Fermin Aldeguer, mentre Ogura ha chiuso in quarta posizione. Alle loro spalle si sono piazzati Francesco Bagnaia, quinto, e Marco Bezzecchi, sesto. Proprio questo piazzamento permette a Bezzecchi di blindare la leadership della classifica generale, approfittando nel migliore dei modi dello zero pesante rimediato da Jorge Martin.

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