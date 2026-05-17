GP Catalogna: vince Di Giannantonio. Acosta cade all'ultimo giro

Il Gran Premio di Catalogna 2026 sul circuito del Montmeló va in archivio come una delle gare più caotiche, spezzettate e imprevedibili degli ultimi anni. In una domenica definita a più riprese maledetta, caratterizzata da ben due interruzioni e tre partenze totali a causa di paurosi incidenti, a svettare è stato un monumentale Fabio Di Giannantonio.

Incidente Marquez

La corsa è stata fortemente condizionata dalla tensione e dai colpi di scena fin dai primi minuti. Dopo una prima bandiera rossa causata dal terribile impatto ravvicinato tra Pedro Acosta e Alex Marquez, la seconda ripartenza ha regalato un altro momento da brividi alla prima curva. Un groviglio ha visto finire a terra Pecco Bagnaia, Luca Marini e Johann Zarco, costringendo i commissari a esporre nuovamente la bandiera rossa.

Ripartiti

Allo spegnimento definitivo dei semafori, la corsa ha vissuto l'ennesimo dramma sportivo con il contatto e il conseguente ritiro di Jorge Martin, toccatosi con Raul Fernandez mentre lottava nelle primissime posizioni. Da quel momento è salito in cattedra Di Giannantonio: mentre Bagnaia accusava un netto calo di performance con la gomma media, "Diggia" ha rotto gli indugi superando prima il campione del mondo in carica, poi la Honda di Joan Mir, fino a sferrare l'attacco decisivo su un generosissimo Pedro Acosta, quest'ultimo poi estromesso dal podio all'ultima curva a causa di un contatto ravvicinato con Ai Ogura.

Eroico

Sotto la bandiera a cacchi, Di Giannantonio ha celebrato una vittoria epica precedendo un sorprendente Joan Mir e Fermin Aldeguer, mentre Ogura ha chiuso in quarta posizione. Alle loro spalle si sono piazzati Francesco Bagnaia, quinto, e Marco Bezzecchi, sesto. Proprio questo piazzamento permette a Bezzecchi di blindare la leadership della classifica generale, approfittando nel migliore dei modi dello zero pesante rimediato da Jorge Martin.