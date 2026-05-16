Qualifiche MotoGp, Pedro Acosta in Pole Position a Catalunya

Un grande giro a Catalunya permette a Pedro Acosta di strappare la Pole Position nel Gp di Spagna. La prima parte di qualifiche è piuttosto movimentata, con Bagnaia e Martin costretti a passare dal Q1. Lo spagnolo dell’Aprilia fa segnare il miglior tempo per gran parte della sessione, venendo però spodestato da Franco Morbidelli. Il pilota della VR46 Racing Team riesce a sfruttare la scia di Bagnaia nell’ultimo giro, con il numero 63 che deve accontentarsi della terza posizione e quindi partirà dalla 13a casella. Il vincitore di LeMans è vittima di una caduta nel finale, che ne influenza le prestazioni nel Q2. Nel quarto d’ora finale Pedro Acosta (KTM) fa subito segnare un tempo molto interessante (1’38’’118), mentre Bezzecchi scivola e dice addio alle chance di un buon piazzamento. Negli ultimi due minuti tanti piloti si mettono a trenino alla ricerca della scia migliore. Acosta rifinisce il giro in 1’38’’068, Morbidelli un po’ a sorpresa è secondo in 1’38’’301 e Alex Marquez (uno dei pochi a girare in solitaria) chiude la prima fila in 1’38’’342. Seconda fila con Fernandez, Zarco e Di Giannantonio, seguiti da Quartararo, Miller e Jorge Martin (nono). Solo dodicesimo Bezzecchi, che non ha potuto migliorare il tempo della prima parte dopo la caduta.