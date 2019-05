MotoGP Spagna, orgoglio Quartararo: "Qualcuno diceva che ero troppo giovane..."

04/05/2019

Esaltato anche il compagno Franco Morbidelli, che ha completato un 1-2 incredibile per il team satellite della Yamaha: "Molto bene, sono molto contento -ha detto il pilota romano - Quando ho finito il giro ho guardato il maxi-schermo e ho visto tutto il team in festa. Poi ho visto i tempi e ho capito perché. Fighissimo. Sono molto contento, siamo stati veloci tutto il weekend. Stasera ceniamo tutti insieme, contenti, e poi vedremo come andrà domenica in gara".



Marc Marquez, dal canto suo, ha reso merito al giovanissimo collega: "Complimenti a Fabio, ha fatto un grandissimo giro, è andato veramente forte. Bravo ad aver battuto il mio record, non ricordavo neanche di averlo. Essere in prima fila è importante, qui di solito facciamo fatica nel giro secco, invece l’abbiamo fatto bene. Sono contento, vediamo domani perché le Ducati sono forti. Il passo è buono, ma dobbiamo vedere anche come sarà il tempo, con tanto sole potrebbe essere tutto diverso".